Po pol leta se za teden dni zapira Ilirija: čistili in razkuževali bodo bazene

Ljubljana, 19. 08. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 10 minutami

T.H. , STA
Na ljubljanski Iliriji se bo v nedeljo, 31. avgusta, po deseti uri zvečer začel redni letni servis bazenov, ki bo predvidoma trajal deset dni, so povedali predstavniki mestne občine. Zaradi čiščenja in razkuževanja bo notranjost zaprta, dejavnosti klubov in društev bodo potekale na bazenu Kodeljevo.

V velikem 50 metrskem bazenu Športnega centra Ilirija je 2750 kubičnih metrov vode, v manjšem ogrevalnem 25 metrskem pa 1200, je pojasnila direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar. Njenim sodelavcem bodo pri prečrpavanju in potem pri polnjenju obeh bazenov pomagali tudi strokovnjaki in delavci Voke Snaga in gasilske brigade Ljubljana, ki bo čas praznjenja skrajšala za deset ur.

Olimpijski bazen v novem športnem kompleksu Ilirija
Olimpijski bazen v novem športnem kompleksu Ilirija FOTO: Luka Kotnik

Na zahtevano temperaturo 26 stopinj Celzija se bo mali bazen ogrel v 29, veliki pa v 43 urah.

Po besedah Polajnarjeve bo bazenski del na voljo za rekreacijo in treninge najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, do takrat pa bo letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekal na bazenu Kodeljevo.

"Zamenjati in očistiti je treba razne filtre na vsej bazenski tehniki, vse stene in bazensko dno očistiti in razkužiti. Zato mora biti notranjost kompleksa vsaj teden dni zaprta, največ deset dni," je navedla Polajnarjeva.

Bo pa v tem obdobju nemoteno potekal tudi tretji festival športa. Zunanji del Ilirije, kjer bodo tudi med letnim rednim servisov bazenov še naprej ves čas na voljo zunanje športne površine, bo gostil mlade nadobudne športnike. "Atletska športna društva bodo na stezi predstavljala svoj program, kajakaška v manjšem bazenu, pred športnim centrom bodo plesne urice in plesne vaje," je pojasnila Polajnarjeva.

Gre za redna vzdrževalna dela, pred izpustom v kanalizacijski sistem bodo vodo v bazenih očistili klora, vrednost celotnih del pa ne presega 10.000 evrov. Podobna dela potekajo in bodo potekala vsako letno tudi na drugih ljubljanskih bazenih, tudi na novem v Vevčah, ki so jih odprli konec julija letos.

Na mestu nekdanjega legendarnega starega ljubljanskega kopališča Ilirija je zrasel mogočen športni center, ki so ga po več zamudah slovesno odprli marca letos. Mesto je med drugim dobilo prvi pokrit olimpijski bazen, pa tudi rokometno, košarkarsko in odbojkarsko dvorano, dvorano za borilne športe in plesni center ter zunanje površine z rokometnim in odbojkarskim igriščem, košarkarskima igriščema ter atletsko stezo s šestimi progami.

 Tudi sicer gre pri 62,5 milijona evrov z DDV vrednem projektu za najvrednejši športni objekt v prestolnici od odprtja dvorane in stadiona Stožice pred skoraj 15 leti.

Ilirija bazen kopališče servis vzdrževanje remont
AMZS
19. 08. 2025 16.16
😂😂😂 po 14 dneh obratovanja in kopanja obiskovalcev v dolgih oblekah pa ze letno vzdrzevanje:)
ODGOVORI
0 0
