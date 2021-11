Po ponovnem nadzoru inšpektorata lahko Waldorfska šola Ljubljana nadaljuje pouk v šoli

Inšpektorat za šolstvo in šport je po ponovnem nadzoru ugotovil, da je Waldorfska šola Ljubljana izvršila vse ukrepe, ki so ji bili naloženi, je sporočilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tako bo lahko zdaj izobraževanje znova steklo na šoli. Inšpektorji bodo sicer tudi v prihodnje nadaljevali nadzor in preverjanje izpolnjevanja ukrepov na področju šolstva in športa.

icon-expand Waldorfska šola v Ljubljani je izvršila vse naložene ukrepe. FOTO: Dare Čekeliš Po tem, ko je Inšpektorat RS za šolstvo in šport zaradi zaznanih nepravilnosti pri samotestiranju v ponedeljek zaprl waldorfsko osnovno šolo v Ljubljani, je danes po ponovnem nadzoru ugotovil, da je šola izvršila vse naložene ukrepe, zato bo lahko pouk spet potekal v šoli. "Ob tem inšpektorji Inšpektorata za šolstvo in šport poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali nadzor in preverjanje izpolnjevanja ukrepov na področju šolstva in športa," so še sporočili z ministrstva za šolstvo. PREBERI ŠE Šolski inšpektorat zaprl še eno Waldorfsko šolo Kot smo poročali v sredo, je sicer šolski inšpektorat šolanje na daljavo odredil za še eno zasebno šolo. Neuradno gre tudi tu za waldorfsko šolo, in sicer za Waldorfsko šolo Savinja.