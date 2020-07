Po ponovnem zagonu programa Dora na slikanje prišlo skoraj 75 odstotkov povabljenih žensk

Z dodatnimi ukrepi v poostrenih epidemioloških razmerah skrbijo za varno obravnavo žensk in za varno delo sodelavcev v programu, je zagotovil vodja programa Maksimiljan Kadivec. Ženskam po njegovih besedah priporočajo, da zaradi morebitnega strahu pred okužbo s koronavirusom ne opustijo možnosti za zgodnje odkrivanje raka dojk.

Na presejalno mamografijo v programu so že povabili vse ženske, ki so jim zaradi epidemije odpovedali termin slikanja. V juniju, ko so po začasni zaustavitvi zaradi epidemije s slikanjem žensk začeli v vseh presejalnih centrih po Sloveniji, so skupno povabili 12.572 žensk, slikanih pa je bilo 9388.

Najbolje so se na vabilo programa odzivale ženske, ki so presejalno mamografijo opravile v izolski, novogoriški in ptujski splošni bolnišnici ter v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Zdravstvenem domu Maribor, saj se jih je odzvalo med 75 in 80 odstotkov. Nekoliko manjši odziv je bil v ljubljanski regiji, in sicer 73 odstotkov.

Za doseganje ključnega cilja programa, ki je zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk do 30 odstotkov, je pomembno, da se presejalni program izvaja na ravni celotne države in da se slikanja dojk redno udeleži 70 odstotkov ali več povabljenih žensk.

Analiza za obdobje od leta 2012 do leta 2016, ki so jo pripravili v državnem registru raka, je pokazala, da 99,6 odstotka žensk, ki jim odkrijejo raka dojk v programu Dora, pet let po diagnosticiranju bolezni še živi.

V programu, kjer bodo v večini presejalnih centrov po Sloveniji slikali tudi med poletjem, naprošajo ženske, ki so imele v zadnjih 14 dneh katerega od znakov akutne okužbe dihal oz. prehladnih obolenj ali so bile v državah, ki niso na seznamu varnih držav, oz. prihajajo iz domov starejših občanov z aktivnimi okužbami, da ob prejemu vabila stopijo v stik z registrom in klicnim centrom programa prek e-pošte dora@onko-i.si, lahko pa tudi pokličejo na brezplačen telefon 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro. Termin slikanja bodo prestavili na kasnejši datum in jim posredovali novo vabilo.