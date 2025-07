Po poplavah leta 2023 občine dobile denar, zdaj ga morajo vrniti

Kot so pojasnili na ministrstvu, so lahko občine prejeta sredstva koristile skladno z nameni in na način, določen s pogodbo o dodelitvi sredstev posamezni občini. "Ministrstvo za naravne vire ni določalo porabe sredstev, ampak je preverjalo zgolj namensko porabo, izkazano z računi občin," so dodali.

Po najnovejših podatkih ministrstva je med občinami okvirno 15 takšnih, ki naj bi vrnile skupno okoli 16 milijonov evrov predplačil, prihajajo pa iz različnih regij. Kot glavni razlog za vračilo pristojni izpostavljajo to, da občine dodeljenih sredstev niso porabile v roku, ki je bil 12 mesecev po prejetem nakazilu.

"Vračilo prejetih sredstev predplačila izhaja iz dejstva, da občine v roku enega leta niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Razlogi za to pa so različni," so pojasnili na ministrstvu.

Med razlogi so izpostavili nepravočasno izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo del, nekatere občine pa tudi niso pridobile pozitivne recenzije državne tehnične pisarne na izdelano projektno dokumentacijo in potrebnih soglasij za izvedbo.