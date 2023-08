Strokovnjak za vode: Pred tem smo živeli v neki iluziji, da smo na varnem

Poplave, ki so pred dvema tednoma pustošile po Sloveniji, niso bile presenečenje. Kot pravi direktor Inštituta za vodarstvo, so vedeli, da bo enkrat prišlo do tega, a nihče ni mogel predvideti, kdaj. Po zavedanju, da živimo na poplavnem območju, bodo kljub vzpostavljanju osnovne pretočnosti poplavljenih rek potrebne mnoge analize. Strokovnjak opozarja tudi na dolgoročno sanacijo, ki bo delo ne ene, ampak več generacij.

"Zavedanje, da živimo na poplavno ogroženih območjih, se je v teh dneh dramatično spremenilo in to je tista prva sprememba. Pred tem smo živeli v neki iluziji, zaupanju, da smo na varnem, čeprav so poplavne karte kazale, da ni čisto tako," pripoveduje Primož Banovec, direktor Inštituta za vodarstvo. V zadnjih dneh se je namreč povečal obisk na spletni strani Atlas voda Direkcije RS za vode, ki je dostopna vsem, in pokaže, kolikšna je poplavna ogroženost določenega območja. Gre že za prvi korak proti preventivi. "V hišah, ki stojijo na poplavnem območju, bi se morali dobro zavarovati. Jaz bi vgradil črpalko v kleti, iz pritličja denimo odstranil parket in ga nadomestil s ploščicami." Na najbolj prizadetih območjih pa je potreben premislek, da se ne postavi objekta nazaj in da se pusti naravi prostor, ki ga ta želi, je dodal Banovec.

icon-expand Sanacija po poplavi v Raduhi FOTO: Bobo

A kljub temu je prvi korak pred jesenjo opravljanje analize. Kot pove Banovec, so statistično gledano pričakovali, da se bo takšna katastrofa nekoč zgodila, a nihče ni mogel vedeti, da se bo to zgodilo letos. Po mnenju Banovca mora stroka analizirati, kako so se v času poplav preusmerili tokovi, porušili nasipi ter kaj bi lahko storili, da bi te apokaliptične prizore preprečili. Treba pa bo tudi usposobiti strokovnjake, ki jih je premalo, in začeti urejati hudourja.

Kaj pa po analizi? Banovec meni, da bo treba začeti dolgoročno delo, ki bo delo ene ali dveh generacij. "Urejanje vodotokov, hudournikov, vsaj z mojega ožjega območja, izboljšanje sistema zaščite in reševanja, izboljšanje sistema zavarovanja."