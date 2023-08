Po popolni odpustek grehov zdaj v še eno štajersko cerkev

Da bi Marijina romarska cerkva na Gorci pri Mariboru dobila možnost popolnega odpustka grehov, sta papeža zaprosila mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in upravitelj župnije Svetega Petra v Malečniku Sebastijan Valentan , ob tem pa sta izpostavila velik pomen, ki ga ima cerkev za vernike. Papež Frančišek je prošnji ugodil, obvestilo o tem so v župniji prejeli nedavno, so sporočili.

Po papeževi odobritvi bo lahko popolni odpustek v cerkvi na Gorci prejel vsak, ki bo zadostil običajnim pogojem za prejem odpustka (spoved, obhajilo in molitev po namenu svetega očeta) in bo na določen dan obiskal katerega od verskih dogodkov v cerkvi. Pri tem se kot dnevi, na katere je mogoče prejeti odpustek, štejejo 5. avgust (praznik bazilike Marije Velike v Rimu), 8. september (praznik cerkve na Gorci) ter slovesni Marijini prazniki in dnevi, ko k svetišču na Gorci poteka množično romanje. Enkrat letno lahko vernik popolni odpustek na Gorci prejme tudi na dan, ki si ga izbere sam.

Skupaj s podelitvijo privilegija je bila cerkev tudi duhovno pridružena največji Marijini cerkvi na svetu, papeževi baziliki Marije Velike v Rimu, in vključena v Svetovno zvezo Marijanskih svetišč.

Sledilo bo tridnevno praznovanje

Cerkve, v katerih lahko verniki dobijo popolni odpustek, so sicer redke. V Sloveniji so tovrstne cerkve med drugim na Brezjah, Ptujski Gori in Prihovi. Še večja redkost je, da je neka cerkev duhovno pridružena papeški baziliki Marije Velike v Rimu, s čimer na nek način postane njena "sorodnica". Znotraj mariborske nadškofije je to edina cerkev, ki ji je podeljen tak status, pojasnjujejo v župniji.

Podelitev privilegija cerkvi na Gorci, ki je bila zgrajena v gotskem slogu in prav letos obhaja 530. obletnico prve pisne omembe, nameravajo v župniji in mariborski nadškofiji obeležiti s tridnevnim praznovanjem, ki bo vrh doseglo 8. septembra, ko je v tamkajšnji cerkvi tudi vsakoletni glavni romarski shod.