Po hujši poškodbi se je vrnil med najboljše na svetu

Stanislav Verstovšek je sprva načrtoval nastop na 24-urni preizkušnji, kjer je v preteklih letih že osvojil naslov svetovnega prvaka in stal na zmagovalnem odru. A so mu načrte prekrižale neprijetne okoliščine. Med treningom ga je namreč voznik tovornega vozila zrinil s ceste, pri čemer si je zlomil ključnico, navaja Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

A k sreči je zdravljenje napredovalo presenetljivo dobro. "Ob podpori zdravnikov, terapij v hiperbarični komori ter izjemni osebni disciplini pri prehrani in razgibavanju se je okrevanje bistveno pospešilo," so še zapisali. Ko je zdravniška ekipa potrdila, da lahko ponovno začne trenirati, je dokončno sprejel odločitev za nastop na krajši razdalji, čeprav še vedno ni bilo jasno, kako bo poškodovana ključnica prenesla večurni napor, so še zapisali.

Na tekmovanju je izkazal izjemno vztrajnost. Do devete ure ga poškodba skoraj ni ovirala, kasneje pa so se pojavile manjše bolečine. Kljub temu jih je obvladoval vse do cilja, a izkazalo se je, da je bila odločitev za 12-urno in ne 24-urno preizkušnjo pravilna, saj bi moral daljšo preizkušnjo skoraj zagotovo predčasno končati.