Po hujši poškodbi se je vrnil med najboljše na svetu

Stanislav Verstovšek je sprva načrtoval nastop na 24-urni preizkušnji, kjer je v preteklih letih že osvojil naslov svetovnega prvaka in stal na zmagovalnem odru. A so mu načrte prekrižale neprijetne okoliščine. Med treningom ga je namreč voznik tovornega vozila zrinil s ceste, pri čemer si je zlomil ključnico, navaja Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
A k sreči je zdravljenje napredovalo presenetljivo dobro. "Ob podpori zdravnikov, terapij v hiperbarični komori ter izjemni osebni disciplini pri prehrani in razgibavanju se je okrevanje bistveno pospešilo," so še zapisali. Ko je zdravniška ekipa potrdila, da lahko ponovno začne trenirati, je dokončno sprejel odločitev za nastop na krajši razdalji, čeprav še vedno ni bilo jasno, kako bo poškodovana ključnica prenesla večurni napor, so še zapisali.
Na tekmovanju je izkazal izjemno vztrajnost. Do devete ure ga poškodba skoraj ni ovirala, kasneje pa so se pojavile manjše bolečine. Kljub temu jih je obvladoval vse do cilja, a izkazalo se je, da je bila odločitev za 12-urno in ne 24-urno preizkušnjo pravilna, saj bi moral daljšo preizkušnjo skoraj zagotovo predčasno končati.
Kljub oteženim pripravam, poškodbi in omejenemu času za trening je Stanislav dosegel izjemen uspeh: v 12-urnem kronometru je osvojil 2. mesto in si tako privozil naslov svetovnega podprvaka. Prevozil je kar 280 milj (451 kilometrov) ter se vse do zadnjih metrov boril za zmago. Tisti dan je moral priznati premoč le odlično pripravljenemu Američanu Chrisu Stevensu.
Stanislavov rezultat je dokaz njegove izjemne notranje moči, predanosti športu in sposobnosti, da se po poškodbi vrne še močnejši. Predstavlja velik osebni uspeh, ob tem pa tudi ponos za sodelavce in ustanovo, v kateri predano opravlja delo pravosodnega policista.
