Po poškodbi, ki mu je spremenila življenje: Našel sem nov smisel

Kje ob na prvi pogled tako dokončni in usodni diagnozi sploh najti smisel, kako se pobrati in zakaj sploh živeti, je Tomaž Črnigoj pripovedoval v pogovorni rubriki Pogled na svet oddaje Svet na Kanalu A. "Na začetku mi je bilo žal, da sem se zbudil, ker sem mislil, da pri padalstvu, če gre kaj narobe, je konec. In nisem razmišljal, da obstaja ta možnost, da lahko gre nekaj narobe in preživiš in se življenje tako obrne," je iskreno opisal svoje prve občutke po tem, ko se je v bolnišnici zbudil iz kome in so mu njegovi bližnji razkrili diagnozo. Prva diagnoza je namreč bila – popolna poškodba hrbtenjače, kar pomeni življenje brez teka in hoje, namesto tega pa voziček. A Tomaž Črnigoj sedaj lahko hodi ...

Rekli so mu, da ne bo nikoli hodil, danes pa teče, kolesari, živi polno življenje. FOTO: Aljoša Kravanja

Okvara je bila delna

"Na začetku je res kazalo, da je hrbtenjača pretrgana. Spinalni kanal je bil zapolnjen s fragmenti, vretence je bilo zdrobljeno, zamaknjeno za celo širino naprej. Vsak, ki bi to pogledal, bi sklepal, da je pretrgano. Ampak očitno se je nekako nekaj ohranilo," pripoveduje 29-letnik, ki ima paraparezo, torej delno ohromelost spodnjih okončin, in nadaljuje, da ga je ves čas motiviralo upanje glede rehabilitacije: "Če je popolna okvara, je veliko manj možnosti, da se kaj izboljša. Medtem ko pri nepopolni pa dejansko ni limita, koliko se lahko stvari popravijo."

Pogovoru s Tomažem Črnigojem v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A, v katerem je med drugim podrobno opisal nesrečo in čas po njej, pa lahko prisluhnete v videu v povezavi.

A to seveda ne pomeni, da je njegovo življenje takšno, kot je bilo prej. Dnevno se sooča s številnimi izzivi, na katere niti ne pomislimo. "Največja težava je logistika glede kateterizacije. Potrebujem primerno in čisto okolje, ne morem tega s sabo nositi in moram paziti, koliko pijem," pojasnjuje. Javno že dlje časa tudi opozarja na izzive spolnosti: "Na začetku sem bil skeptičen, saj sem bral, da poškodba hrbtenjače vpliva tudi na plodnost. Potrebno je na novo spoznati telo in se prilagoditi."

Nazaj na kraj nesreče

Pred kratkim se je ob obletnici nesreče spet odpravil tja, kjer se mu je življenje spremenilo: "Že drugič sem se vrnil tja. Prvič sem definitivno imel kar mravljince po rokah. Zdaj pa ni bilo nič kaj posebnega. Kraj ima neko posebno energijo zame. Mislim, da se bom vsako leto vračal tja," iskreno pove.

Kraj nesreče ima zanj posebno energijo, načrtuje, da se bo tja vračal vsako leto. FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj pa je tisto, kar mu je pomagalo, da se je iz temnih misli premaknil v psihološko boljše stanje? "Najbolj sta mi pomagala šport in gibanje. Moje psihično stanje je bilo povezano s tem, koliko sem se gibal. Ko sem se iz zdravstvenih ali drugih razlogov manj gibal, sem bil tudi psihično zmeraj slabši. Tako da v bistvu: več ko se gibam, bolj ko telovadim, boljše se počutim na splošno," pravi sogovornik.

Pri okrevanju po poškodbi sta mu najbolj pomagala šport in gibanje. FOTO: Aljoša Kravanja