Po poteh Camina na otoku Krk

Poletna vročica je stvar preteklosti, pred nami pa je, po mnenju mnogih, najlepši čas leta za preživljanje aktivnosti na prostem. Prijetni oktobrski dnevi kličejo po dolgih sprehodih, ti pa so še posebej nepozabni na Kvarnerju. Privoščite si aktiven oddih in odkrijte bogato kulturno dediščino otoka Krk. Ste za izziv?

icon-expand Istra FOTO: Ivo Biočina

Številni so svojo moč, vzdržnost in pogum že preizkusili s pohodom po Jakobovi poti, toda malokdo je svojo avanturo začel na Hrvaškem. Tam pot etapno povezuje cerkve in svetišča, ki so posvečena svetemu Jakobu. Posamične etape so dolge od 75 do 159 km in razdeljene na 4 segmente: severni del poti, južni del poti, centralna pot in otoki.

icon-expand Krk FOTO: Vedran Metelko

Na otoku Krk so oživili srednjeveške romarske poti, ki vodijo v Santiago de Compostela. Otok velja za prvi odsek hrvaške Jakobove poti, ki je označena z rumenimi puščicami. Pot poteka krožno, dolga je približno 107 km, za njen celotni del pa se priporoča 6 dni. V tem času dodobra spoznate naravno pokrajino ter večje in manjše kraje otoka. Vse to vam, v kombinaciji s tradicionalno gostoljubnostjo domačinov in okusno gastronomsko ponudbo, zagotavlja edinstveno priložnost, da najdete svoj notranji mir in razmislite o novih načrtih ter podvigih.

icon-expand Camino Krk FOTO: Borut Brozović

Otok Krk ali zlati otok je poseben dragulj v kroni hrvaške turistične ponudbe. Obiskovalci se lahko nadejajo dih jemajočih razgledov, slikovitih plaž in prikupnih pohodniških poti med vinogradi, oljčnimi nasadi in starodavnimi zidovi. Krk je, med drugim, znan tudi po ohranjanju pristne slovanske abecede glagolice, zaradi česar ga mnogi imenujejo zibelka hrvaške kulture. Bogato kulturno in sakralno dediščino otoka dopolnjuje srednjeveška cerkev svete Lucije, kjer so odkrili kamnito ploščo iz leta 1100 n. št., na kateri je razvidna edinstvena pisava zapisa v hrvaškem jeziku. Zapis velja za enega izmed prvih v hrvaščini, replika plošče pa je razstavljena v cerkvi.

icon-expand Krk FOTO: Tin Žanić

Vas zanima kaj piše na plošči? To in številne druge skrivnosti lahko odkrijete na Jakobovi poti na otoku Krk , kjer boste za svoj trudi tudi nagrajeni. Vsakdo, ki osvoji vsaj en dnevni odsek Jakobove poti, je upravičen do priznanja Camino Krk Compostela. Za pridobitev brezplačnega priznanja morate obiskati turistično pisarno v mestu Krk in pokazati svoj ožigosan potni list za romarje.

icon-expand Camino Krk FOTO: Borut Brozović