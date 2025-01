Sevnica: po poteh prve dame ZDA

V drugi mandat Donalda Trumpa je pripravljena vstopila tudi Sevnica, rojstni kraj prve dame ZDA. Že v prvem mandatu so se izkazali s podjetnostjo in pozornost zaradi Melanie dobro izkoristili. Zdaj se bo nabor produktov, ki so jih poimenovali v njeno čast, še razširil. Prvi obiskovalci so krenili tudi na turistični pohod po poteh prve dame in si ogledali kraj, kjer je odraščala.