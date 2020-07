Po poteh štajerske prestolnice: mesto, ki ponuja vse, kar dopustniki iščejo

Kako dobro poznate drugo največje mesto v državi? Bi preživeli del dopusta v Mariboru? Mesto namreč ob svoji bogati zgodovini ponuja vse, kar iščejo dopustniki. Sprostitev, adrenalinska doživetja, naravo in svojevrstno gastronomijo. Podali smo se na pot raziskovanja mesta dveh kontrastov in ugotovili, zakaj je Maribor nekoč pritegnil Hermana Potočnika Noordunga, Nikolo Teslo, Leona Štuklja in kaj od tega duha je mestu med Pohorjem na eni in vinskimi griči na drugi strani ostalo.