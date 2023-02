'Po poti mostov in nabrežij Ljubljanice ter po poti mladega vojaka na soški fronti'

Po pojasnilih vodje projekta z inštituta in arhitekta Boštjana Cotiča so želeli vzpostaviti nove povezave za manj obiskane kraje ter poiskati odgovor na centralizacijo in prezasedenost trenutne turistične ponudbe, kar predstavlja globalno težavo.

"Gre za velik uspeh, saj smo projekt izvajali v času pandemije covida-19. Sestanki so potekali prek spleta, soočali smo se s številnimi težavami in veseli smo, da smo na koncu dobili dve poti, ki ju bodo lahko državljani in turisti s pridom izkoriščali," je na novinarski konferenci izpostavil direktor urbanističnega inštituta Igor Bizjak .

"V razvoj te dobre prakse so bili vključeni številni partnerji, strokovnjaki z različnih področij, vladni organi, organizacije civilne družbe, pa tudi posamezniki," je izpostavil. V projektu je sodelovalo osem partnerjev iz šestih držav, poleg Slovenije še iz Hrvaške, Grčije, Italije, Albanije ter Bosne in Hercegovine. Skupaj so razvili 14 novih kreativnih turističnih poti.

Namen pilotnega projekta z naslovom Mostovi in nabrežja Ljubljanice je ob reki vzpostaviti novo povezavo središča mesta s sosesko Fužine, je eno od poti predstavila Natalija Lapajne iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Kot je dodala, bodo lahko obiskovalci poti odkrivali pomen in vlogo Ljubljanice, ki sta se skozi stoletja močno spreminjala.

Pot želi promovirati trajnostne in zelene turistične storitve, kot so vožnja z barko, supom, kajakom in kolesom, dobrodošli pa bodo tudi sprehajalci, ter alternativne načine odkrivanja zelenih območij v Ljubljani in okolici, med drugim Ljubljanskega barja v povezavi z mestnim jedrom in drugimi soseskami ob reki.

Druga kreativna turistična pot je postavljena v Posočje, v okolico Kobarida. Obiskovalci bodo po besedah direktorice fundacije Poti miru v Posočju Maše Klavora spoznali dogajanje in življenje vojakov ob Soči med prvo svetovno vojno.