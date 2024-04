Po poti z Jezusom? 'Sram naj vas bo, da uničujete naravo'

"Z žalostjo in jezo vam sporočamo, da je na naši priljubljeni planinski poti na Nanos prišlo do nezaslišanega dejanja vandalizma. Kamne ob poti so nepridipravi popisali z rdečo barvo z napisom 'Jezus'," je na družbenem omrežju sporočilo Planinsko društvo Postojna, ki je ob tem opozorilo, da tovrstna dejanja ne le skrunijo planinsko pot, temveč da slabo luč mečejo tudi na njihovo planinsko društvo.

"Ne pozabimo – v naravi smo na obisku. Naj za nami ostane takšna, kot je bila pred našim obiskom. Še posebej opozarjamo, da vožnja ne sodi v naravo niti kakršen koli hrup ali prestavljanje česarkoli, kar je sestavni del narave. V naravi vse stremi k ravnovesju in tovrstno poseganje nikakor ne predstavlja nič dobrega za naravo." — Zavod RS za varstvo narave

Predpisi s področja varstva narave, ki veljajo na območju izvedenih grafitov, tega početja sicer izrecno ne prepovedujejo, poudarjajo na Zavodu RS za varstvo narave. Omejitve so namreč vezane zlasti na izvajanje gradbenih posegov, zemeljskih del in rabe prostora.

"Ne glede na to pa menimo, da je grafitiranje v izvedenem obsegu in načinu, zlasti na varovanih območjih narave, kot so na primer zavarovana območja, neprimerno," pravijo. V konkretnem primeru gre za Krajinski park Južni in zahodni obronki Nanosa in Krajinski park Južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture (občina Postojna).

"Grafiti kazijo naravo in naravno stanje, ki je tudi varstveni cilj tega območja. Zato je z vidika varstva narave tako grafitiranje v naravi na splošno nesprejemljivo," dodajajo.

10 napisov 'Jezus' in večje število plastificiranih letakov

V planinskem društvu so za naš portal povedali, da se je na poti na Nanos na skalah pojavilo 10 napisov "Jezus", ob njih pa tudi večje število plastificiranih letakov, ki so jih našli tako na kamnih kot na drevesih. Vse to se je raztezalo na okoli dveh kilometrih planinske poti, so nam povedali.

Na spletu pa so zapisali, da so vandali popisali tudi kamen, ki že več let obiskovalce opominja, naj smeti odnesejo nazaj v dolino. "Člani društva se trudimo te poti vzdrževati. Delamo brezplačno, vsem ljubiteljem narave si prizadevamo omogočiti varno in prijetno doživetje. Ta vandalizem pa nas je globoko prizadel in razjezil. Takšna dejanja so nesprejemljiva," so jasni.