Po potrditvi bolezni modrikastega jezika skoraj 300-odstotna rast pogina ovac

Po pojasnilih Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pri podatkih o odvozu kadavrov upoštevane vse poginule živali, za katere je bil v skladu s predpisanim postopkom naročen in opravljen odvoz preko veterinarsko-higienske službe.
Tako so v obdobju od 18. julija do 11. novembra letos pristojni odpeljali 11.551 kadavrov ovac, medtem ko je bilo lani v tem času število odvozov pri 3183, leto pred tem pa pri 3351. Povprečno število odvozov na dan je tako v omenjenem štirimesečnem obdobju letos pri skoraj 99, lani je bilo pri 27.
Rast je statistika zaznala tudi pri govedu, kjer je bilo odvozov poginulih živali letos 9195 ali skoraj 79 na dan, lani pa 8600 ali 73,5 na dan. Medletna rast je tako pri sedmih odstotkih.
Pri kozah medtem rasti odvozov ni. Letos jih je bilo 968, lani pa 1009.
Na ministrstvu so sicer pojasnili, da podatki še ne pomenijo, da je za celoten povečan pogin odgovoren izključno virus modrikastega jezika, saj lahko bolezen žival oslabi in jo naredi bolj dovzetno tudi za druge okužbe ali zaplete osnovne bolezni, ki so potem lahko osnovni razlog pogina.
Velja sicer, da bolezen modrikastega jezika najbolj prizadene drobnico, predvsem ovce, precej manj pa govedo. V vsakem primeru pa je gospodarska škoda zaradi bolezni velika.
Tudi zato je ministrstvo sredi septembra začelo program obveznega cepljenja drobnice in goveda proti tej bolezni, vlada je odobrila nabavo okoli 1,06 milijona odmerkov cepiva proti serotipom 3, 4 in 8, ki so v EU najpogostejši. Stroške cepiva bo krila država.
Obenem je ministrstvo pripravilo predlog odloka, po katerem bo država ovčerejcem za živali, ki so poginile zaradi bolezni modrikastega jezika, letos predvidoma namenila skupno 1,3 milijona evrov nepovratne finančne pomoči.
Do pomoči bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo ovac, so jim v obdobju od 18. julija do 30. novembra letos poginile ovce in je bil ta pogin zabeležen v centralnem registru drobnice. Pomoč bo po predlogu znašala 221 evrov na poginulo ovco oziroma ovna, zabeleženega v registru.
Na ministrstvu načrtujejo, da bo odlok sprejet do 5. decembra, pomoč pa je usmerjena k rejcem ovac ravno zaradi tega, ker so ti utrpeli daleč največje izgube.
