Po potrditvi bolezni modrikastega jezika skoraj 300-odstotna rast pogina ovac

Po pojasnilih Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pri podatkih o odvozu kadavrov upoštevane vse poginule živali, za katere je bil v skladu s predpisanim postopkom naročen in opravljen odvoz preko veterinarsko-higienske službe.

Tako so v obdobju od 18. julija do 11. novembra letos pristojni odpeljali 11.551 kadavrov ovac, medtem ko je bilo lani v tem času število odvozov pri 3183, leto pred tem pa pri 3351. Povprečno število odvozov na dan je tako v omenjenem štirimesečnem obdobju letos pri skoraj 99, lani je bilo pri 27.

Rast je statistika zaznala tudi pri govedu, kjer je bilo odvozov poginulih živali letos 9195 ali skoraj 79 na dan, lani pa 8600 ali 73,5 na dan. Medletna rast je tako pri sedmih odstotkih.

Pri kozah medtem rasti odvozov ni. Letos jih je bilo 968, lani pa 1009.