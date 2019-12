Po požaru civilna iniciativa ostra: Ekol naj odide iz industrijske cone Laze

Stražiška civilna iniciativa po ponedeljkovem požaru zahteva selitev obrata za predelovanje nevarnih odpadkov podjetja Ekol iz industrijske cone Laze. Kot izpostavlja Marko Špolad iz Civilne iniciative za zeleno Stražišče, mora predelava odpadkov potekati v primernem okolju, kar pa Laze niso. Župan na drugi strani pravi, da za selitev ni denarja.

"Industrijska cona je nastala na območju, ki za to ni primerno. To je izvirni greh,"je v današnji izjavi izpostavil Špolad. Kot je pojasnil, občani zahtevajo selitev Ekola v ustreznejši objekt, ki bo predvsem na ravnem."Ekol ima to nesrečo ali obupno smolo, da je na samem hribu in vsakič, ko se zgodi tak požar kot v ponedeljek, odpadna gasilna voda steče v sorško reko," je opozoril.

Stražiška civilna iniciativa po ponedeljkovem požaru zahteva selitev obrata za predelovanje nevarnih odpadkov podjetja Ekol iz industrijske cone Laze. FOTO: Miro Majcen

Ponedeljkov požar v obratu za predelovanje nevarnih odpadkov je po Špoladovi oceni le zadnje opozorilo."Moje mnenje, mnenje Alpe Adria Green in mnenje okoliških ljudi je, da je treba te deležnike preprosto preseliti na drugo lokacijo. Ne samo zaradi nas, tudi zaradi njih, da se bodo lahko razvili in opravljali delo, ki ga nekdo mora," je še dodal. Kritičen je bil tudi do tistih, ki ponujajo le delne in kratkopotezne rešitve. "Za takšne težkoindustrijske obrate, ki so tu nastali in postali del vsakdana, je razmišljanje o nekih parcialnih rešitvah, kakršne ponuja tudi kranjska občina, sila nevarno," je prepričan.

"Ni bistvo le v komunalni ureditvi s kanalizacijo, kot to poimenuje Mestna občina Kranj. Problem je v celotni ureditvi. Cestna infrastruktura je kolovozna. Ta cona zgleda kot slaba zgodba iz 19. stoletja iz začetka industrijske revolucije. Nobena infrastruktura ni primerna za predelavo odpadkov, ali denimo taljenje aluminija in v neposredni bližini za peko krofov," je strnil. V civilni iniciativi želijo, da se dialog, ki poteka le na ravni okoljevarstvenih organizacij, civilnih iniciativ in inšpekcijskih služb, ki jih je Špolad označil za brezzobega tigra, prenesel na širšo družbo. Obenem je bil kritičen do obveščanja okoliških prebivalcev po požaru. To, da jih tudi eno uro po požaru nihče ni fizično obvestil in so odpirali okna, je nedopustno, je poudaril. Kot je sklenil Špolad, sta civilna iniciativa in okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green dokazali okoljsko škodo in izginjanje avtohtonih živalskih vrst."Ne želimo, da smo ljudje naslednja vrsta, ki bo izginila," je poudaril. Župan Rakovec: Ne občina, ne podjetniki nimajo denarja za selitev Kranjski župan Matjaž Rakovec je na zahteve civilne iniciative odgovoril, da bi bila selitev industrijske cone možna le v okviru danih finančnih možnosti. Ne občina, ne podjetniki, ki v coni delujejo, namreč dejansko nimajo denarja za selitev, je izpostavil. Tudi kar se tiče ceste, je povedal, da njene ureditve ni v srednjeročnem načrtu. Hkrati je opozoril, da bi nova cesta prinesla še večje obremenitve, saj bi omogočila nadaljnjo širitev cone.

Kranjski župan na drugi strani pravi, da za selitev ni denarja. FOTO: Bobo