Po požaru na deponiji v Krškem: 'Viri pitne vode niso ogroženi'

Zaposleni in pripadniki Poklicno gasilske enote Krško ter prostovoljci iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev so omejili in zavarovali objekte ter samo deponijo. S takojšnjim odzivom so vsi, ki so sodelovali pri gašenju, uspeli hitro ukrotiti ognjene zublje in preprečiti, da bi se kdo poškodoval, za kar se jim v podjetju Kostak zahvaljujejo. "Vzrok požara je po prvih ocenah samovžig v skladišču kosovnih odpadkov, po prvih ugotovitvah je zgorelo 150 ton, materialna škoda pri tem tem ni nastala," so nam sporočili danes.

Strokovnjaki iz Nacionalnega laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto bodo danes opravili monitoring izcednih voda na tem območju. "Viri pitne vode niso ogroženi, saj na levem bregu Save ni vodonosnikov," so zagotovili v podjetju Kostak.

Gasilci so sicer ponoči naredili še presek požarišča, danes pa nadaljevali z delovnimi stroji in s premetavanjem ter hlajenjem zgorelih odpadkov, je razložil namestnik poveljnika krških poklicnih gasilcev Toni Starc.

Požarišče se je nato umirilo do te mere – z njega se je tudi prenehalo kaditi – da so lahko nekaj po 9. uri pospravili gasilsko opremo, na požarišču pa so kot požarna straža ostali gasilcih dveh okoliških prostovoljnih gasilskih društev.