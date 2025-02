Po požaru se je v dijaški dom vrnila več kot polovica dijakov

Tistim, ki so se v dom vrnili, bo ves teden na voljo psihosocialna podpora prostovoljcev Rdečega križa, prav tako so jim na voljo svetovalna služba in vzgojitelji. "V nedeljo so se dijaki v precejšnjem številu odzvali na možnost nudenja tovrstne pomoči in razbremenilnih pogovorov, kjer lahko podelijo svoja občutenja in stiske," so pojasnili v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

Dijaki so v pismu, ki ga je na Facebooku objavil dijaški dom, medtem opozorili na zaskrbljujoče komentarje na spletu, ki krivdo za požar valijo na dijake. Avtorje komentarjev, ki so v skoraj vseh primerih odrasli, so dijaki prosili, da se nad svojim ravnanjem zamislijo in ranljive komentarje izbrišejo. Znova so poudarili, da do požara ni prišlo, ker bi dijaki kadili v notranjosti stavbe, zanj pa prav tako ni bila odgovorna "pijana in zadrogirana mladina" .

Glede varnostnih ukrepov so iz doma danes sporočili, da ponoči delo opravlja varnostna služba, pri čemer bo ta teden prisoten tudi nočni vzgojitelj. Kot so sporočili v nedeljo, bodo brezžični sistem požarne varnosti, in sicer požarne senzorje, ročne javljalce požara in požarne sirene, namestili v dobrem tednu dni. V nadaljevanju bodo namestili tudi kamere po hodnikih, ki bi delovale le ponoči, pri čemer pa morajo urediti še vse glede zahtev področne zakonodaje.

"Prepričani smo, da so naši dijaki dokazali svojo požrtvovalnost in pogum s poskusom omejitve požara ter pomoči poškodovanim sovrstnikom, četudi je njihov trud s strani medijev in odgovornih ignoriran. Tudi avtorja zapisa, da je bil za požar odgovoren Palestinec, strogo obsojamo in nagovarjamo k premisleku. Naša nesreča ni tvoja priložnost za širjenje političnih idej, sploh pa ne takih, ki so sovražne do drugih etničnih skupin in ali nam drugačnim," so zapisali v pismu.

Poudarili so še, da jih je hladen odziv uradnih oseb prizadel, kot neprimerno pa so označili tudi njihovo samoobrambo z branjem zakonodaje ob podajanju izjave. "Samo zato, ker zakonodaja alarmov in ostalih pripomočkov za požarno varnost ne zavezuje, še ne pomeni, da jih je prepovedano imeti. To, da so gasilni aparati skriti za zavesami, ki so tam iz zgolj dekorativnega razloga, je skregano z zdravim razumom," so zatrdili. Prizadevajo si, da se situacijo vzame skrajno resno in da se jo ureja tudi na zakonodajnem nivoju, so še navedli.