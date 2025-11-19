Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Po požaru v Beltincih: pripeljal se je s kolesom, v mlinu zanetil ogenj in pobegnil

Beltinci, 19. 11. 2025 13.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
18

Murskosoboški policisti so sporočili, da za povzročitev nedeljskega požara v Beltincih osumljen 23-letnik s stalnim prebivališčem v Občini Beltinci. V požaru je zgorel staril mlin, ogenj pa je zajel še trgovino v bližini. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog 500.000 evrov.

Regijski center za obveščanje je OKC PU Murska Sobota o požaru na objektu starega mlina v Beltincih obvestil v nedeljo ob 8.07, ko so na kraj že napotili gasilce, je danes sporočil inšpektor specialist z Oddelka za splošno kriminaliteto PU Murska Sobota Kristijan Irgolič.

Na kraj so odšli tudi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, ki so zbirali obvestila, opravili ogled in zavarovali posnetke bližnjih nadzornih kamer. V nadaljevanju preiskave so kriminalisti in policisti ugotovili, da je kaznivega dejanja požiga utemeljeno osumljen 23-letnik s stalnim bivališčem v Občini Beltinci, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Osumljeni se je v jutranjih urah s kolesom pripeljal do stavbe, v katero je vstopil skozi stranska vrata in v objektu zanetil ogenj, so sporočili murskosoboški policisti. Potem je kraj dejanja zapustil. Ogenj se je razširil po celotni stavbi, v nadaljevanju pa tudi na bližnjo trgovino. Z dejanjem je povzročil veliko materialno škodo, ki so jo po nestrokovni oceni ocenili na okrog 500.000 evrov.

Preberi še Poleg mlina v Beltincih ogenj uničil tudi trgovino, prva ocena škode do pol milijona evrov

Zaporna kazen od enega do osmih let

Požar na stavbi starega mlina in trgovini je pogasilo 96 gasilcev iz gasilskih društev PGD Beltinci, Gančani, Bratonci, Lipovci, Lipa, Odranci, Ižakovci, Črenšovci in M. Sobote.

Osumljenemu so še isti dan odvzeli prostost in ga v torek v popoldanskem času s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Osumljenemu očitajo storitev kaznivega dejanja požiga po 222. členu KZ-1, za katero je v zakonu predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

požar beltinci osumljeni
Naslednji članek

Po smrti peške policija išče očividce

SORODNI ČLANKI

Velik požar v središču Beltincev omejen

Ugotovili, kdo se je ponoči gibal po prekmurskih dvoriščih

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
19. 11. 2025 16.45
+1
Skrivat ime nujno, kriv je ta k ima mlin.
ODGOVORI
1 0
borjac
19. 11. 2025 16.45
+1
In kaj sedaj , imel je težko otroštvo , mati mu ni kupila igračko mlin na veter , oče mu je eno prisolil ....... in sedaj socialna pokonci , vsi v bran zločincu ...., kazen 6 mesecev pogojno na 1 leto , tam pa uničen zgodovinski mlin ter za 500.000 € škode ..
ODGOVORI
1 0
ptičar
19. 11. 2025 16.42
Ta si nkol ne bo mogu nč kupt.tud avta ne.tud mal bolš kolesa ne
ODGOVORI
0 0
bronco60
19. 11. 2025 16.40
+1
Boli njega, važn, da je doživel or.azem, če bo imel srečo, bo čez zimo na toplem, če bo pa smola, ga bojo pa spustil, kot je to v navadi.
ODGOVORI
1 0
bb5a
19. 11. 2025 16.39
Kolo je očitno obvezna oprema za požigalce...
ODGOVORI
0 0
Veščec
19. 11. 2025 16.42
međunožno guralo al pa hitre noge
ODGOVORI
0 0
Hugdo1
19. 11. 2025 16.37
500.000e nemores izplačat v osmih let. Sam povem.
ODGOVORI
0 0
Lepo je biti Rom
19. 11. 2025 16.30
+3
Ma nemogoče da Slovenec naredi kaj takega!!! Sigurno je napaka!
ODGOVORI
4 1
a res1
19. 11. 2025 16.22
+6
Zanimiv bi bil podatek, ali je šel potem gasit?
ODGOVORI
7 1
SAKOSAKO
19. 11. 2025 16.20
+7
In za 500.000 EUR škode lahko dobi od 1-8 let?????? Kakšne kazni imamo mi, da se takšnim kriminalcem na koncu še lahko smeji!!!
ODGOVORI
8 1
kleos
19. 11. 2025 16.30
+3
Za pozročeno škodo, pa je potem še odškodninska tožba, če mu imajo kaj vzet.
ODGOVORI
3 0
MESE?AR
19. 11. 2025 16.19
+5
Škodo bi moral plačat. Namerni požig verjetno ne krije zavarovalnica ?
ODGOVORI
6 1
rogla
19. 11. 2025 16.17
+3
Dokler bo dihal, pa naj diha čim dlje, naj baraba dela na komunali, zaslužek pa ne njemu, temveč ves (!) zaslužek za obnovo objekta!
ODGOVORI
5 2
mastablasta
19. 11. 2025 16.17
+4
ka ti bo torba, če maš kolo?
ODGOVORI
5 1
nezanenc777
19. 11. 2025 16.14
+9
če vejo kdo je naj ga pridržijo ter na prisilno trako dokler ne izplača vse povzročene škode. po letih garanja si bo digurn zapomnu da se to ne dela.
ODGOVORI
9 0
ptičar
19. 11. 2025 16.32
+2
Tega zneska v celoti on ne bo nikoli odplačal.še sploh če bo sam delal.edin če ma plačo 10.000.1000€ na mesec 500 mesecev je 41,6 let
ODGOVORI
2 0
slav?ek23
19. 11. 2025 16.04
+1
16 avgusta?
ODGOVORI
1 0
oježeš
19. 11. 2025 15.44
+13
Človek ne more verjeti, kakšne paciente imamo v Sloveniji.
ODGOVORI
13 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363