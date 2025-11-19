Po požaru v Beltincih: pripeljal se je s kolesom, v mlinu zanetil ogenj in pobegnil

- FOTO: Bobo
Regijski center za obveščanje je OKC PU Murska Sobota o požaru na objektu starega mlina v Beltincih obvestil v nedeljo ob 8.07, ko so na kraj že napotili gasilce, je danes sporočil inšpektor specialist z Oddelka za splošno kriminaliteto PU Murska Sobota Kristijan Irgolič.
Na kraj so odšli tudi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, ki so zbirali obvestila, opravili ogled in zavarovali posnetke bližnjih nadzornih kamer. V nadaljevanju preiskave so kriminalisti in policisti ugotovili, da je kaznivega dejanja požiga utemeljeno osumljen 23-letnik s stalnim bivališčem v Občini Beltinci, so sporočili iz PU Murska Sobota.
Osumljeni se je v jutranjih urah s kolesom pripeljal do stavbe, v katero je vstopil skozi stranska vrata in v objektu zanetil ogenj, so sporočili murskosoboški policisti. Potem je kraj dejanja zapustil. Ogenj se je razširil po celotni stavbi, v nadaljevanju pa tudi na bližnjo trgovino. Z dejanjem je povzročil veliko materialno škodo, ki so jo po nestrokovni oceni ocenili na okrog 500.000 evrov.
Zaporna kazen od enega do osmih let
Požar na stavbi starega mlina in trgovini je pogasilo 96 gasilcev iz gasilskih društev PGD Beltinci, Gančani, Bratonci, Lipovci, Lipa, Odranci, Ižakovci, Črenšovci in M. Sobote.
Osumljenemu so še isti dan odvzeli prostost in ga v torek v popoldanskem času s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Osumljenemu očitajo storitev kaznivega dejanja požiga po 222. členu KZ-1, za katero je v zakonu predpisana kazen zapora od enega do osmih let.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.