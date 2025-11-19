Po požaru v Beltincih: pripeljal se je s kolesom, v mlinu zanetil ogenj in pobegnil

Regijski center za obveščanje je OKC PU Murska Sobota o požaru na objektu starega mlina v Beltincih obvestil v nedeljo ob 8.07, ko so na kraj že napotili gasilce, je danes sporočil inšpektor specialist z Oddelka za splošno kriminaliteto PU Murska Sobota Kristijan Irgolič.

Na kraj so odšli tudi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, ki so zbirali obvestila, opravili ogled in zavarovali posnetke bližnjih nadzornih kamer. V nadaljevanju preiskave so kriminalisti in policisti ugotovili, da je kaznivega dejanja požiga utemeljeno osumljen 23-letnik s stalnim bivališčem v Občini Beltinci, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Osumljeni se je v jutranjih urah s kolesom pripeljal do stavbe, v katero je vstopil skozi stranska vrata in v objektu zanetil ogenj, so sporočili murskosoboški policisti. Potem je kraj dejanja zapustil. Ogenj se je razširil po celotni stavbi, v nadaljevanju pa tudi na bližnjo trgovino. Z dejanjem je povzročil veliko materialno škodo, ki so jo po nestrokovni oceni ocenili na okrog 500.000 evrov.