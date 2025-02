Po požaru v Mariboru rezultati analiz ekoloških testov še niso znani

So pa navedli, da v času požara na postaji Tezno niso zaznali povišanih vrednosti trdnih delcev v zraku, ki bi jih lahko pripisali požaru. "V času požara je namreč pihal veter pretežno severnih smeri, ki je onesnažen zrak odnesel stran od Tezna, " so navedli pri NLZOH.

"Analiza še ni končana, tako da podatkov še nimamo. Ko bo končana, bodo podatki poslani Centru za obveščanje Republike Slovenije ," so danes pojasnili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pod okrilje katerega spada mobilni ekološki laboratorij. Informacije o tem, ali bodo rezultati znani že danes, še nimajo, so dodali.

Z grafa o urnih podatkih ravni trdnih delcev PM10 v zraku za območje Maribora, ki so ga posredovali iz NLZOH, je sicer razvidno, da so se v času požara na Teznem urne vrednosti delcev PM10 približale vrednosti 80 mikrogramov na kubični meter zraka, kar pa ne predstavlja bistvenega odstopanja na tej lokaciji. V soboto in nedeljo so se namreč izmerjene urne vrednosti za lokacijo Tezno gibale od 30 do preko 90 mikrogramov na kubični meter zraka.

Sicer pa so bile v nedeljo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) na dveh samodejnih merilnih postajah v Mariboru izmerjene povišane t. i. dnevne vrednosti delcev PM10. Mejna dnevna vrednost je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka, izmerjena v Mariboru pa je v nedeljo na obeh javno navedenih lokacijah znašala 68 mikrogramov na kubični meter zraka, tako na lokaciji na Titovi kot tudi na Vrbanski. Podatki sicer še niso dokončno potrjeni.

Ob tem je treba dodati, da so bile povišane dnevne vednosti delcev PM10 v nedeljo izmerjene tudi na več drugih lokacijah po Sloveniji. Najvišje so bile izmerjene na območju Viča v Ljubljani in v Zagorju, in sicer 80 in 78 mikrogramov na kubični meter zraka.

Arso tudi danes in v naslednjih dneh pričakuje preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. "Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in vremenskih razmer, ki zadržujejo onesnažen zrak v nižinah. Izboljšanje kakovosti zraka pričakujemo v četrtek," so navedli pri Arsu.

Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Tudi na NIJZ so danes poudarili, da na strupenost različnih škodljivih snovi, ki nastajajo pri gorenju, ne moremo vplivati, vplivamo pa lahko na zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi z zmanjšanjem izpostavljenosti.

"Zato je ključno, da prebivalci v času požara upoštevajo navodila pristojnih služb in se ne zadržujejo v bližini požara. Po pogasitvi požara je treba spremljati podatke o kakovosti zunanjega zraka, ki jih na spletni strani objavlja Arso, in se ravnati po priporočilih, ki jih na svoji spletni strani objavlja NIJZ," so navedli.

Požar je v soboto izbruhnil malo po 19. uri v skladišču podjetja Plana, ki skladišči plastične materiale. Gorišče je obsegalo okoli 60 krat 160 metrov, pri čemer je zgorelo sedem montažnih šotorskih hal, kjer je bilo skladiščenih približno 9000 palet plastičnih izdelkov.