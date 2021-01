Po požaru v podjetju Treves zaustavili Revozovo proizvodnjo

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je medijem danes povedala, da jim Treves iz Biča pri Trebnjem dobavlja različno izolirane talne in druge obloge ter še nekaj drugih izdelkov, ki jih vgrajujejo v model twingo.

Ker njegova proizvodnja obsega dve tretjini Revozove proizvodnje, naj bi ta stala vse do prihodnjega tedna. Revoz in Treves skušata sicer nastalo zagato čim prej rešiti, je pristavila.

Zaloge omenjenih delov jim bodo zadostovale še za sredini delovni izmeni. Ker twingo pri dnevni proizvodnji, ki nekoliko presega 700 avtomobilov, predstavlja večinski delež, pa so se odločili za njeno popolno zaustavitev za določen čas.

Proizvodnja bo zagotovo stala v četrtek in petek, za prihodnji teden pa sicer še ne vedo, kdaj jo bodo lahko vnovič zagnali. Čakajo tudi na Trevesove podatke. To podjetje jim bo namreč ob preselitvi dela svoje proizvodnje v tujino sporočilo, kdaj bo spet omogočena nemotena oskrba, je pojasnila.

Ob zaustavitvi proizvodnje bodo Revozovi delavci, ki so se v ponedeljek vrnili s podaljšanega kolektivnega dopusta, ki so ga začeli po popoldanski izmeni 24. decembra, imeli tako imenovane nedelovne dni. Prihodnji teden bodo skušali nadaljevati vsaj proizvodnjo cliev in čim prej tudi twingov. Revoz sicer zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi, ob zaustavitvi proizvodnje pa bodo v podjetju ostali le zaposleni pri določenih projektih, ki jih ne morejo prekiniti.

Bašek Zildžovićeva je sicer stanje ob epidemiji covida-19 označila za negotovo. "Vse to vpliva na dinamiko v podjetju, temu smo se morali prilagajati. Veliko je bilo nedelovnih dni," je dejala in zagotovila, da se trudijo prilagajati trgu in da pri izpolnjevanju naročil niso imeli težav. Verjamejo tudi, da bodo tudi teh nekaj dni izpada proizvodnje zaradi požara v Trevesu hitro nadoknadili, je dodala.

Revoz sicer deluje v dveh izmenah, približno dveh tretjini proizvodnje predstavlja model twingo (to je namreč edina Renaultova tovarna, ki ga izdeluje), izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart, je še navedla Bašek Zildžovićeva.