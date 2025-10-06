Pogoreli ruški podjetji skrbi izguba tujih naročnikov, bo pomagala država?

"Razumem, da gre za delovna mesta, za veliko škodo. Po današnjem sestanku bomo poskušali ugotoviti, kako ministrstvo sploh lahko pomaga. Usklajevali se bomo tudi z drugimi ministrstvi in pogledali, če lahko pomagamo pri kakšnem razpisu. Predvsem, da pokažemo, da niso ostali sami. Kako se bo na koncu izšlo, bomo pa videli, " je minister Matjaž Han povedal v izjavi za medije med obiskom v Rušah.

"Država za take primere nima neke pravne podlage, da bi lahko na primer pomagala z določeno vsoto denarja. So pa druge možnosti, ki jih moramo preveriti. Zaenkrat ne bi rad dajal kakšnih obljub, ki jih potem ne bom mogel izpolniti, " je še dejal minister.

Prejšnjo nedeljo je najprej zagorelo v tovarni Ecom, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

V podjetju Ecom, ki zaposluje sto ljudi, je po prvih ocenah nastalo za okoli štiri milijone evrov neposredne škode. Močno poškodovani sta dve od skupno petih proizvodnih hal, zato so močno okrnjeni proizvodni procesi. Direktor Darko Krčar je pojasnil, da bo sanacija zahtevna, saj je ena proizvodna hala povsem uničena, druga pa v polovičnem obsegu.

Čeprav so imeli opremo zavarovano, računajo, da bo zavarovalnica krila največ tretjino stroškov. Milijon do 1,5 milijona evrov škode bi po njegovih ocenah lahko pokrili z bančnim posojilom, več pa bi težko odplačevali, zato upajo na pomoč države. V nasprotnem primeru ne bodo mogli obdržati proizvodnje v dosedanjem obsegu in s tem tudi ne dosedanjega števila zaposlenih. "Strokovni kader, ki je tukaj pri nas, je najdragocenejša stvar. Ko se bo razbežal, bomo te ljudi pozneje težko spet polovili," je povedal.

V podjetju Mega-Metal, kjer je zaposlenih 171 ljudi, je požar po besedah direktorja Emirja Osmanovića močno poškodoval streho proizvodnega kompleksa, sončno elektrarno na njej ter naprave in drugo opremo pod njo. Višino škode še ocenjujejo. "Trenutno skušamo čim prej spet 100-odstotno zagnati proizvodnjo. To je zdaj prioriteta številka ena," je pojasnil.