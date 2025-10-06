Svetli način
Slovenija

Pogoreli ruški podjetji skrbi izguba tujih naročnikov, bo pomagala država?

Ruše, 06. 10. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Mojca Hanžič , STA , T.H.
Komentarji
14

Škodo po velikem požaru, ki je minulo nedeljo izbruhnil v tovarni Ecom, nato pa se razširil še na sosednji Mega Metal, si je ogledal minister za gospodarstvo Matjaž Han, na katerega se je obrnila ruška županja. V prizadetih podjetjih namreč dela skoraj 300 ljudi, brez pomoči države pa bosta podjetji, kljub zavarovanju, težko izplavali. Obe podjetji sta izvozno naravnani, bojijo se izgube naročnikov. Pa si lahko od države sploh karkoli obetajo? Minister ni mogel dati nobenih konkretnih zagotovil.

"Razumem, da gre za delovna mesta, za veliko škodo. Po današnjem sestanku bomo poskušali ugotoviti, kako ministrstvo sploh lahko pomaga. Usklajevali se bomo tudi z drugimi ministrstvi in pogledali, če lahko pomagamo pri kakšnem razpisu. Predvsem, da pokažemo, da niso ostali sami. Kako se bo na koncu izšlo, bomo pa videli," je minister Matjaž Han povedal v izjavi za medije med obiskom v Rušah.

"Država za take primere nima neke pravne podlage, da bi lahko na primer pomagala z določeno vsoto denarja. So pa druge možnosti, ki jih moramo preveriti. Zaenkrat ne bi rad dajal kakšnih obljub, ki jih potem ne bom mogel izpolniti," je še dejal minister. 

Strah pred izgubo naročnikov

Prejšnjo nedeljo je najprej zagorelo v tovarni Ecom, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

Preberi še Zagorelo v ruškem podjetju, po prvih ocenah škoda večmilijonska

V podjetju Ecom, ki zaposluje sto ljudi, je po prvih ocenah nastalo za okoli štiri milijone evrov neposredne škode. Močno poškodovani sta dve od skupno petih proizvodnih hal, zato so močno okrnjeni proizvodni procesi. Direktor Darko Krčar je pojasnil, da bo sanacija zahtevna, saj je ena proizvodna hala povsem uničena, druga pa v polovičnem obsegu.

Čeprav so imeli opremo zavarovano, računajo, da bo zavarovalnica krila največ tretjino stroškov. Milijon do 1,5 milijona evrov škode bi po njegovih ocenah lahko pokrili z bančnim posojilom, več pa bi težko odplačevali, zato upajo na pomoč države. V nasprotnem primeru ne bodo mogli obdržati proizvodnje v dosedanjem obsegu in s tem tudi ne dosedanjega števila zaposlenih. "Strokovni kader, ki je tukaj pri nas, je najdragocenejša stvar. Ko se bo razbežal, bomo te ljudi pozneje težko spet polovili," je povedal.

V podjetju Mega-Metal, kjer je zaposlenih 171 ljudi, je požar po besedah direktorja Emirja Osmanovića močno poškodoval streho proizvodnega kompleksa, sončno elektrarno na njej ter naprave in drugo opremo pod njo. Višino škode še ocenjujejo. "Trenutno skušamo čim prej spet 100-odstotno zagnati proizvodnjo. To je zdaj prioriteta številka ena," je pojasnil.

Požar v Rušah pri Mariboru
Požar v Rušah pri Mariboru FOTO: 24ur.com

Obe podjetji sta prvenstveno izvozni in se v primeru dolgotrajnejše okrnjene proizvodnje bojita izgube naročnikov. To bi imelo za posledico nujno krčenje delovnih mest, ki jih zapolnjuje lokalno prebivalstvo.

Zagorel je glavni dovodni električni kabel

Policisti so tujo krivdo za požar izključili. Po Krčarjevih besedah je zagorel glavni dovodni električni kabel v hali nedaleč od lakirnice, ogenj pa se je od tam hitro širil. Požar so najprej poskušali pogasiti zaposleni, eden od njih pa je zaradi vdihovanja dima potreboval zdravniško pomoč.

požar ecom mega metal matjaž han ruše
Naslednji članek

'Povečana prisotnost Policije v jugovzhodni Sloveniji, dokler bo to potrebno'

  • Regal
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
06. 10. 2025 20.24
Han nebo resil nic..Blebeta kot je za MLM ...Boli njega k....On ma ministersko polnomastno placo za nic dela..Za delavce se mu gladko j...Se nikol ni resil nic...Za mlm je rekel da bo zadevo opazoval...j takega ministra
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 20.22
a niso zavarovani...??? Vse tole je privat...Vse privat je sicer na vse kriplje že 15 - 20 let nazaj krulil janša...Zakaj bi morala torej država - država smo mi vsi - ljudje - in ne nek papir ...pomagati tem privatnikom ????
ODGOVORI
0 0
Pujček
06. 10. 2025 20.21
Manipulatorji.
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
06. 10. 2025 20.12
-1
Levaki vam bodo še pogorišče obdavčil
ODGOVORI
0 1
komarec
06. 10. 2025 20.22
+1
Za kaj ne pomaga cerkev, ki stalno pridigajo o pomoči potrebnim?
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 20.23
desnaci so kdaj obdavčili cerkev ...??? ne , iz proračuna jim je bivši komunist lažnivi janša zrihtal še plače
ODGOVORI
0 0
2fast4
06. 10. 2025 20.11
-1
Lahko si upajo od države, da dobijo prst, saj veste kam...
ODGOVORI
0 1
galeon
06. 10. 2025 20.15
+3
A misliš da bo država skrbela za vsakega, ki špara z zavarovanjem. Si mal ovčerejski ane.
ODGOVORI
4 1
komarec
06. 10. 2025 20.20
Poznam kmete ki jim je toča uničila ves pridelek pa jim ni nihče pomagal.
ODGOVORI
0 0
galeon
06. 10. 2025 20.05
+1
Jaja. zagorel glavni kabel. Kriva pa sončna elektrarna. In zdaj naj bi država poskrbela za zgrešeno investicijo in preslabo zavarovanje. Naj se znajde sam. Pa spet elektrarno na streho da bo srečen.
ODGOVORI
3 2
trapo
06. 10. 2025 20.04
+9
Že 25 let so privat firma, sedaj naj pa vsi dajo denar za obnovo. Kaj pa dobiček? Bodo pač eno leto delničarji in lastnik brez nove jahte in vile pa bo.
ODGOVORI
9 0
Na pol ovca
06. 10. 2025 20.03
+7
Lastnik naj jahto proda in bo o zavarovanju pa drugič
ODGOVORI
7 0
Geres
06. 10. 2025 19.57
+5
A v tej državi nima nihče ustreznih zavarovanj?
ODGOVORI
5 0
spermi?
06. 10. 2025 19.44
+4
Leta 2009 je ugasnila Ruška tovarna proizvodnja Metalurgija in je pristalo okrog petsto ljudi na cesti z pomočjo župana Rezmana in Kanglerja pa se ni nobene pobrigal .
ODGOVORI
5 1
