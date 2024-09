Pevka podprla Harrisovo, 15 ur za tem več kot 300.000 klikov na volilno stran

Temperatura pred ameriškimi predsedniškimi volitvami narašča. Po tem, ko je zvezdnica Taylor Swift podprla Kamalo Harris, je zgolj v 15 urah več kot 330.000 Američanov obiskalo spletno stran za prijavo na volitve. Kar 67 milijonov Američanov pa si je ogledalo predvolilno soočenje med Harrisovo in Donaldom Trumpom. Ali bo do novembrskih volitev to njun edini besedni dvoboj pred kamerami, ni jasno, saj Trump na novo soočenje še ni pristal. Po splošnih ocenah je bil poraženec soočenja, med drugim tudi zato, ker ni govoril o vsebini, ampak se jezno odzival ter širil teorije, kakršnih na predsedniških soočenjih še ni bilo. A trditve o priseljencih, ki jedo hišne ljubljenčke, so tudi nevarne.