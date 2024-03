Po praznikih bodo odstranili plaz, v katerem je umrl starejši domačin

Prvotni načrti sanacije so namreč predvidevali odvoz materiala z lokacije plazu, a so ugotovili, da bi s tem uničili lokalno cesto skozi Zatolmin, zato bodo plaz odstranili z odlaganjem materiala pod cesto v neposredni bližini plazu.

Prve ocene vrednosti sanacije plazu so dosegle skoraj milijon evrov, a so z natančnejšimi pregledi in tudi spremembo načrtov na občini ocenili, da bo izbrani način odstranjevanja plazu stal okrog 250.000 evrov. Vrednost celotnega projekta skupaj z namestitvijo in odstranjevanjem nasipa na parkirišču pri Tolminskih koritih ter dokončno sanacijo ceste v Polog pa naj bi znašala med 300.000 in 350.000 evrov.