Po praznikih spet v šolo

Šolarji so pred novoletnimi počitnicami v šolske klopi zadnjič sedli v petek, 24. decembra, ko so obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti. Zadnje dni leta pa so preživeli na počitnicah. Zdaj jih čaka zaključek prvega od dveh ocenjevalnih obdobij, ki se po pravilniku o šolskem koledarju v osnovnih šolah zaključi 31., v srednjih šolah pa že 15. januarja.