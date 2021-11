Po predkrščanskem verovanju naj bi se novembra na domove vračale duše prednikov

Dan je povezan z dvema cerkvenima praznikoma, ki sta vsi sveti, 1. november, in verne duše, 2. november, je spomnila kustosinja za družbeno kulturo Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja. Po predkrščanskem verovanju naj bi se v tem času na domove vračale duše prednikov. Pred 2. svetovno vojno so gospodinje pekle majhne kruhke, imenovane vahtiči ali krapci, po katere so hodili otroci in revni ljudje, v zahvalo pa so potem molili za duše umrlih. Ponekod so te kruhke delili tudi ob pokopaliških vratih, na pokopališčih ali pred cerkvijo. Ponekod so za duše umrlih zvečer puščali celo hrano in pijačo, je povedala.

Na veliko moč praznika po njenih besedah kaže tudi to, da se je po 2. svetovni vojni, ko so bili številni prazniki iz časa pred njo ukinjeni, obdržal. Le poimenovanje je bilo spremenjeno, saj se v javnem življenju ni več imenoval vsi sveti, ampak je postal dan mrtvih.

Morda bo zaradi epidemije obeleževanje praznika postalo bolj skromno

Ob dnevu spomina na mrtve tudi etnologi pozivajo k večji skromnosti. Tradicija obiskovanja sorodnikov in množično odhajanje na pokopališča, ki je v Sloveniji zelo živa, je bila lani zaradi razglašene epidemije okrnjena, a vpliv epidemije bo po oceni Židove zagotovo čutiti tudi tokrat. Upa, da smo se v času epidemije naučili, da je obeleževanje praznika lahko tudi bolj skromno.

Podobnega mnenja je tudi Dan Podjed z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete. Po njegovem mnenju bo obeleževanje praznika potekalo podobno kot lani. "Zagotovo tako množičnega romanja, kot je bilo v letih pred lanskim, ne bo," je prepričan. Z vidika preprečevanja širjenja virusa bi bilo to po njegovem mnenju smiselno. "Če bomo pazili nase, bi naše prednike verjetno najbolj razveselili, ne pa da na vso silo rinemo na grobove," je dodal.