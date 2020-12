Po predvajanju filmov o nasilju nad ženskami številni klici na SOS telefon

Med letošnjimi dnevi aktivizma in boja proti nasilju nad ženskami so na pobudo Društva SOS-telefon nastali trije kratki filmi, resnične zgodbe resničnih oseb, da bi odprli oči družbi, bližnjim in žrtvam, naj prekinejo nasilje. Filme so hkrati predvajali v več evropskih državah, delili sta jih tudi evropska organizacija Ženske proti nasilju in Evropska ženska mreža proti spolnemu nasilju. Takoj po prvih ogledih filmov so sledili tudi prvi klici na SOS-telefon, ki pa bi bil še učinkovitejši, če bi lahko deloval 24 ur na dan.