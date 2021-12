Po prehodni otoplitvi bo v prihodnjih dneh marsikje spet snežilo

Sreda bo v znamenju jugozahodnika

Pred novo fronto bo vreme pri nas danes krojil jugozahodni veter. Dopoldne se bo oblačnost na zahodu zgostila in se do sredine dneva razširila tudi nad osrednje kraje, do večera pa prekrila vso državo. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno že deževalo, kakšna kaplja dežja bo lahko proti večeru padla tudi v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov.

Ob okrepljenem jugozahodniku bo popoldne najtopleje ob morju, kjer se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija. V nižjih legah vzhodne Slovenije bo od 9 do 11 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji bo okoli 6, le malo nad ničlo pa bo v zatišnih legah Koroške in Gorenjske.