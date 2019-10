Po prehodu hladne fronte razjasnitev in dobra vidljivost

Izrazita sprememba vremena je posledica hladne fronte, ki je prešla Slovenijo. Pred in ob fronti so nastajale padavine, tudi nevihte z nalivi. Ohladilo se je za okoli 10 °C, v visokogorju je zapadlo nekaj centimetrov snega. Po prehodu hladne fronte je nad nami precej bolj suh in čist zrak, zato bo vidljivost v gorah v četrtek popoldne in petek zjutraj zelo dobra.

Vremenska fronta predstavlja ostro mejo med hladnim in toplim zrakom, lahko bi rekli, da gre za borbo med hladnejšo in toplejšo zračno maso. V primeru hladne fronte 'zmaga' hladen zrak, ki se podriva pod toplejšega in ga na koncu povsem odrine. V topli fronti je situacija obrnjena, saj se toplejši zrak nariva na hladnejšega in ga odrine stan.

V hladni fronti se hladen zrak podriva pod toplejšega, ob meji nastajajo močne padavine. FOTO: POP TV

Hladna fronta Slovenijo običajno doseže od severozahoda in jo nato v nekaj urah preide. Hitrost potovanja se lahko zelo razlikuje, včasih je vsega konec že v dveh urah, v nekaterih primerih se napredovanje fronte zelo upočasni in fronta se lahko za nekaj časa celo ustavi. Tak primer smo imeli septembra leta 2007, hladna fronta z obilnimi padavinami je dosegla severni del Slovenije, tukaj pa se je njeno napredovanje proti jugu zaradi razgibanega terena za nekaj ur skoraj ustavilo. Močne padavine so se obnavljale v ozkem pasu od Posočja do Pohorja, sledil je močan porast vodotokov in kasneje poplave.

Alpe pogosto upočasnijo fronto, nekaj hladnega zraka gorovje zaobide. FOTO: POP TV

Pred fronto tlak pada, po prehodu naglo raste Frontalno dogajanje spremljajo zelo tipični vremenski pojavi. Pred prihodom hladne fronte piha topel jugozahodni veter, zračni tlak pada, temperatura je precej visoka. Običajno je visoka tudi vlažnost, zato je v toplejšem delu leta pogosto soparno. Najprej nas dosežejo visoki oblaki, nato je oblačnost vse gostejša in začnejo se pojavljati krajevne plohe in nevihte. Zaradi obilice vlage in naraščajoče oblačnosti je vidljivost pred prihodom fronte slaba.

Pred fronto k nam doteka topel in vlažen zrak, pojavljajo se krajevne padavine. FOTO: POP TV

Sam prihod hladne fronte pri tleh naznani sprememba smeri vetra, ki se iz jugozahodne smeri obrne v severovzhodno, na Primorskem zapiha burja. V višinah še nekaj časa piha vlažen jugozahodnik, zato so padavine ob fronti zelo obilne, pogosto nastajajo nevihte, pas padavin je širok okoli 100 kilometrov. Temperatura se močno zniža, zračni tlak pa začne hitro naraščati.

Čeprav je po hladni fronti sončno, je temperatura precej nižja kot pred prihodom fronte, vidljivost je odlična. FOTO: POP TV