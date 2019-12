Po prejemnikih minimalne plače čas za prekarce?

Doslej večjih premikov na tem področju ni bilo, ministrstvo pa veliko pričakuje od projekta Multidisciplinarna analiza prekarnega dela, s pomočjo katerega naj bi se ugotovilo obseg, značilnosti in stanje v primerjavi z drugimi državami EU. Dveletni projekt se izteče konec marca 2020. Poleg tega bo predvidoma spomladi delo zaključila medresorska delovna skupina, v okviru katere naj bi bil pripravljen celovit nabor ukrepov za odpravo prekarnosti. V omenjenem gibanju pa se bojijo, da v letu dni ni izvedla nobenih aktivnosti.

Ali bo leto 2020 boljše tudi za prekarne delavce, je težko reči. V Sloveniji je po oceni Gibanja za dostojno delo in socialno družbo med 200.000 in 250.000 prekarnih delavcev. Prav boj proti prekarnosti pa je ministrica za delo Ksenija Klampfer razglasila za eno od prioritet.

Ministrstvo za delo je opozorila gospodarstva pred hudimi posledicami zavrnilo z besedami, da spremembe v luči minimalnih življenjskih stroškov "vzpostavljajo smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb". "Z zadnjimi spremembami se tako vzpostavlja enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih,"so prepričani.

Novega leta se verjetno najbolj veselijo prejemniki minimalnih plač. 1. januarja namreč začenja veljati del lani sprejete novele zakona o minimalni plači, ki to plačo zvišuje z 886,63 na 940,58 evra bruto, hkrati pa iz nje izloča vse dodatke. A sindikati se bojijo, da pričakovanja delavcev ne bodo povsem izpolnjena. Gospodarska zbornica Slovenije je namreč v želji pomagati delodajalcem svetovala prenos dodatkov v osnovno plačo.

Spopad z dolgotrajno brezposelnostjo

Medtem pa nekateri prebivalci Slovenije živijo od pomoči države, saj se nikakor ne morejo dokopati do dela. Potem ko je zaposlenost v državi letos dosegla najvišjo raven doslej in je število brezposelnih upadlo že tudi pod 70.000, delež dolgotrajnih brezposelnih presega 50 odstotkov, kar predstavlja rekordne vrednosti.

Ministrstvo v boju zoper ta pojav načrtuje"predvsem poudarek na krepitvi kompetenc in vseživljenjskega učenja, spodbujanje aktivnega staranja". Kot ključno orodje pri tem pa vidi sodelovanje zavoda za zaposlovanje in centrov za socialno delo oziroma celovito individualno obravnavo brezposelnih.

Brezposelne sicer prihodnje leto čaka tudi nekaj zakonskih novosti. V veljavi bo novela zakona o urejanju trga dela, ki med drugim zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na 530,19 evra bruto, hkrati pa tudi podaljšuje zavarovalno dobo za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih.

Zaščita napotenih delavcev

Ko gre za zakonodajo, so na področju trga dela v letu 2020 predvidene še spremembe zakona o čezmejnem izvajanju storitev, in sicer v smeri širitve obsega napotitev delavcev v tujino, kot so že pred časom pojasnili na ministrstvu, pa tudi v smeri preprečevanja zlorab s strani delodajalcev.

Prav tako se obetajo spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki naj bi omogočile učinkovitejši nadzor nad delovnim časom, odmori in počitki. Spoštovanje tega je, tako na ministrstvu,"pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu".