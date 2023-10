Po premiku urinih kazalcev smo znova v zimskem času

Prvi premik ure so izvedli v Avstriji in Nemčiji po drugi svetovni vojni. V Sloveniji pa urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 je bila sprejeta dokončna odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo za eno uro nazaj in vsako zadnjo nedeljo v marcu za eno uro naprej.

V Sloveniji je standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu. Če bi ukinili sezonsko premikanje ure na poletni čas, bi v naši državi tako skozi celo leto na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas. Javno posvetovanje, ki ga je Bruselj organiziral v letu 2018, pa je pokazalo, da smo Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, prav tako Portugalci, Ciprčani in Poljaki. Za zimskega pa so se večinsko izrekli Finci, Danci in Nizozemci.