Po premiku urinih kazalcev znova v zimskem času

Evropski parlament je že pred tremi leti in pol sprejel stališče o odpravi premikanja ure. Zadnje premikanje ure je bilo sprva predvideno že za leto 2019, odločitev za zimski ali poletni čas pa je prepuščena članicam, a so v uniji odločitev o tem tudi zaradi drugih prednostnih nalog preložili.

Javno posvetovanje, ki ga je Bruselj organiziral v letu 2018, je po drugi strani pokazalo, da smo Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, prav tako Portugalci, Ciprčani in Poljaki. Za zimskega pa so se večinsko izrekli Finci, Danci in Nizozemci.

Članice EU so razvrščene v tri različne časovne pasove. Za Irsko in Portugalsko velja zahodnoevropski čas, za 17 članic unije, tudi za Slovenijo, srednjeevropski čas, za Bolgarijo, Ciper, Estonijo, Finsko, Grčijo, Latvijo, Litvo in Romunijo pa vzhodnoevropski čas.