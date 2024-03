Po prenovi nabrežja na Lentu omejen promet. Kaj se spreminja?

Mariborska občina je sicer pred časom pristopila k izvedbi analize prometa v času zaprtja Lenta zaradi gradbišča. Takrat so ugotovili, da se promet v kumulativnem smislu ne zvišuje. "Povprečno se 25.000 vozil na dnevnem nivoju pelje ali skozi mestno središče ali pa so to izvorno ciljne poti," so dodali.

Posebno dovoljenje za promet bodo imeli le tam stanujoči, dostavljalci, enosledni promet in javni potniški promet. "Območje Lenta je odslej 'shared-space' cona, kjer velja najvišja dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro. Takšna cona je bila že v preteklosti uvedena na Glavnem trgu, na Koroški cesti in na Cafovi ulici," so sporočili.

Glede prometnega režima bodo tako na širšem območju Lenta v veljavi naslednje spremembe: dvosmerni promet med Vodnim stolpom ter Ribiško ulico, enosmerni promet med Ribiško ulico ter Studenško brvjo, območje umirjenega prometa v obeh smereh med Ribiško ulico in Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem ter Sodnem stolpu.

Ob tem sporočajo še, da parkirnih površin na Lentu ne bo, razen na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8. "Med Ribiško in Strmo ulico bo promet potekal enosmerno v smeri Strme ulice. Promet bo reguliran s potopnimi valji, ki bodo pri Vodnem in Sodnem stolpu," dodajajo na občini.

'Naslednja faza prenove bo izvedena, ko bo finančno stanje to dopuščalo'

"Faza projekta, ki je bil prijavljena za sofinanciranje, je bila v izvedena v celoti, naslednja faza prenove pa bo izvedena, ko bo finančno stanje to dopuščalo," so dodali. Za obnovo nabrežja so sicer prejeli 2.382.064,70 evra evropskih sredstev.

Pogodba o sofinanciranju projekta je bila z ministrstvom za naravne vire in prostor podpisana 23. avgusta lani, investicija pa je obsegala preureditev levega nabrežja reke Drave v območju med Studenško brvjo in Vodnim stolpom v dolžini več kot kilometer ter skupni površini okoli 24.000 kvadratnih metrov.

"Obnovljeno nabrežje reke Drave ustvarja trajnostno, varno, privlačno in prijazno okolja za prebivalce in obiskovalce mestnega jedra," dodajajo na občini, kjer so prepričani, da bo z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi, nabrežje reke Drave ponovno postalo eno osrednjih zbirališč meščank in meščanov. Ocenjujejo, da so z izvedbo obnove nabrežja reke Drave povečali kakovost ključnih odprtih javnih prostorov na degradiranem območju, ki je hkrati območje večplastne kulturne dediščine starega mestnega jedra.