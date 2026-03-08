Z nožem nad gume stranke Mi, socialisti. Policija uvedla prekrškovni postopek

Kot so pojasnili na Policiji, je po doslej zbranih informacijah neznani storilec pristopil do parkirane prikolice za kolo in z ostrim predmetom poškodoval obe pnevmatiki. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin dogodka, so še dodali.

O dogodku so v petek popoldne sporočili iz stranke in ga prijavili Policiji. Kot do ob tem zapisali, dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so v petek popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so pojasnili v stranki.