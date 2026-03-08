Naslovnica
Slovenija

Z nožem nad gume stranke Mi, socialisti. Policija uvedla prekrškovni postopek

Ljubljana, 08. 03. 2026 19.13 pred 16 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Mi, socialisti

Policisti petkov dogodek, ko je neznanec na kolesu stranke Mi, socialisti v času, ko so njihovi predstavniki delili letake na Bavarskem dvoru, prerezal gume, vodijo prekrškovni postopek, sosporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili na Policiji, je po doslej zbranih informacijah neznani storilec pristopil do parkirane prikolice za kolo in z ostrim predmetom poškodoval obe pnevmatiki. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin dogodka, so še dodali.

O dogodku so v petek popoldne sporočili iz stranke in ga prijavili Policiji. Kot do ob tem zapisali, dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so v petek popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so pojasnili v stranki.

Preberi še Mi, socialisti ob deljenju letakov tarča napada z nožem

Ob tem so bili kritični, saj po njihovih navedbah policije kljub prijavi ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je ta šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, da podajo izjavo na bližnji policijski postaji.

"Ob pol šestih je bil policijski postopek zaključen s sklepom policista, da bodo napad prijavili kot prekršek. Če bodo pravočasno pridobili posnetke iz kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskusili identificirati napadalca, ki mu bodo izstavili denarno kazen," so navedli v stranki.

Sami medtem menijo, da je napad z nožem na predstavnike politične stranke politični napad, za katerim po njihovem sklepanju stoji skrajna desnica. Obenem so še napovedali, da jih to ne bo ustavilo, svojo kampanjo po slovenskih ulicah in trgih, mestih in vaseh ter med ljudmi bodo nadaljevali.

mi socialisti miha kordiš nož gume policija

Slovenija evakuirala veleposlaništvo v Iranu, osebje na varnem

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
08. 03. 2026 19.36
Sami so prerezal gume , ker lažejo tudi kradejo.
Odgovori
0 0
vlahov
08. 03. 2026 19.35
Socializem vzame kjer je , ko pa zmanka pa propade. Že Juge smo imel preveč , zdaj tile koritniki kurijo
Odgovori
+1
1 0
oježeš
08. 03. 2026 19.33
Daleč smo prišli. Nekaj skrajnežev, ki se ne znajo obnašati, kot se je treba v družbi. Res postajamo vedno bolj žalosten narod, že tako nas je Slovencev malo, potem pa nastopijo še skrajneži brez morale in normalnega občutka do družbe.
Odgovori
+1
1 0
Na pol ovca
08. 03. 2026 19.33
Ti v bistvu pihajo na dušo volilcem z enakim IQ kot Janša sam da pač navijajo za drug klub
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
08. 03. 2026 19.30
"Mi, socialisti" Zakaj vejica? Mi moški. Mi psi. Mi tečemo. Mi strokovnjaki. Itd.
Odgovori
+0
1 1
kovanec
08. 03. 2026 19.28
Koga motijo socialisti? Lahko le enkrat odgovarjam, desničarje.
Odgovori
+1
2 1
