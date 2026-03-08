Z nožem nad gume stranke Mi, socialisti. Policija uvedla prekrškovni postopek

Kot so pojasnili na Policiji, je po doslej zbranih informacijah neznani storilec pristopil do parkirane prikolice za kolo in z ostrim predmetom poškodoval obe pnevmatiki. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem vseh okoliščin dogodka, so še dodali.
O dogodku so v petek popoldne sporočili iz stranke in ga prijavili Policiji. Kot do ob tem zapisali, dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.
Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so v petek popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so pojasnili v stranki.
Ob tem so bili kritični, saj po njihovih navedbah policije kljub prijavi ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je ta šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, da podajo izjavo na bližnji policijski postaji.
"Ob pol šestih je bil policijski postopek zaključen s sklepom policista, da bodo napad prijavili kot prekršek. Če bodo pravočasno pridobili posnetke iz kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskusili identificirati napadalca, ki mu bodo izstavili denarno kazen," so navedli v stranki.
Sami medtem menijo, da je napad z nožem na predstavnike politične stranke politični napad, za katerim po njihovem sklepanju stoji skrajna desnica. Obenem so še napovedali, da jih to ne bo ustavilo, svojo kampanjo po slovenskih ulicah in trgih, mestih in vaseh ter med ljudmi bodo nadaljevali.
