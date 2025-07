Po presaditvi ledvic se je na novo rodil, danes osvaja najvišja odličja

Zgodba, ki navdihuje. Od sladkorne bolezni že v otroštvu do odpovedi ledvic na vrhuncu mladosti. Peter Tišler je zaradi bolezni in s tem nakopičenih težav veliko trpel. In čeprav je njegova življenjska zgodba pretresljiva, pa je ni ovire, ki je Peter ne bi premagal. Po transplantaciji ledvice in trebušne slinavke pred devetimi leti se je na novo rodil. Danes pa se kot vodja slovenske reprezentance transplantiranih bolnikov pripravlja na svetovno prvenstvo v športnih igrah, ki bo avgusta potekalo v Nemčiji. Peter tudi sam tekmuje in osvaja najvišja odličja.