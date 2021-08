Šketa: Parlamentarna preiskava odločitev državnih tožilcev ni dopustna

Ustavno sodišče je ocenilo, da sta zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo, obenem je razveljavilo akt o odreditvi preiskave v zadevi Franc Kangler, je povedal generalni državni tožilec Drago Šketa. Preiskave v državnem zboru namreč ni dopustno odrejati v zvezi s konkretnimi odločitvami državnih tožilcev.

Po besedah generalnega državnega tožilca Draga Šketa je Ustavno sodišče v ključnem besedilu poudarilo samostojnost in neodvisnost državnih tožilcev. Na vrhovnem državnem tožilstvu to odločitev sprejemajo z veseljem in zadovoljstvom, je generalni državni tožilec povedal v izjavi za medije.

Drago Šketa: Na vrhovnem državnem tožilstvu z veseljem in zadovoljstvom sprejemamo odločitev ustavnega sodišča.

To po njegovih besedah pomeni, da parlamentarne preiskave ne morejo vplivati na odločitve državnih tožilcev na način, da bi pri njih ugotavljali politično odgovornost. Neodvisnost in samostojnost državnih tožilcev sta pomembni zaradi varovanja pravnega reda in zaradi varovanja človekovih pravic, za zagotavljanje nemotenega in poštenega sojenja, je odločbo povzel Šketa. "Obenem je ustavno sodišče s tem poudarilo tudi, da državni tožilci niso takšen del izvršilne veje oblasti, ki bi bila lahko podrejena političnim oz. parlamentarnim preiskavam," je dodal. Ker ustavno sodišče omenjene odločbe še ni objavilo, Šketa podrobnosti o odločbi danes ni želel predstavljati javnosti.