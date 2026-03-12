Naslovnica
Slovenija

Pod pretvezo, da so gluhi ali naglušni, zbirajo denar

Ljubljana, 12. 03. 2026 15.39

Avtor:
N.L.
Gotovina

Po različnih krajih po Sloveniji se pojavljajo posamezniki, ki pod pretvezo, da so gluhi ali naglušni, zbirajo denar zase in za organizacije gluhih in naglušnih. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarja, da s takšnim zbiranjem nimajo nič, javnost pa pozivajo, naj takšne posameznike prijavijo policiji.

"Poudarjamo, da Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vsa njena društva s takšnim zbiranjem sredstev nimajo nobene povezave. Takšna ravnanja predstavljajo zlorabo invalidnosti ter lahko pomenijo tudi kršitev slovenske zakonodaje," opozarjajo v zvezi, kjer sredstev ne zbirajo na tak način.

V primeru, da opazite posameznike, ki na tak način zbirajo sredstva za gluhe ali naglušne osebe oziroma za organizacije gluhih in naglušnih, v Zvezi svetujejo, da o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj s svojimi 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha – za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom ter osebe z gluhoslepoto, so opozorili v zvezi in pozvali vse, naj ne zlorabljajo invalidnosti za okoriščanje, zavajanje ali doseganje osebnih interesov.

gluhi in naglušni Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Špica
12. 03. 2026 16.40
nic novega, ce do mene pridejo jim pokazem invalicko karto in jim pokazem s kretnjam in ogovorim ce mi bijo oni kaj dal.. Samo poberejo kopita ,da se kar kadi za njim.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
12. 03. 2026 15.59
Uni v vladi tudi niso gluhi, vzamejo pa!
Odgovori
+4
5 1
Banion
12. 03. 2026 15.47
to ni samo pri nas, srečal sem kih na letališču v nemčiji, po večini so to dobro znani tujci
Odgovori
+4
4 0
oježeš
12. 03. 2026 15.46
Pa to se vsake nekaj časa ponavlja. Včasih so pobirali podpise za kaj vem kaj, zdaj že zbirajo denar. Napredujejo kriminalci.
Odgovori
+8
8 0
konc
12. 03. 2026 15.41
Pa saj včasih takšne lahko že po videzu oceniš, da gre za prevaranstke barabe. Malo zdrave presoje ne škodi ljudje. Ne biti tako naivni!
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
