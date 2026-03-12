Pod pretvezo, da so gluhi ali naglušni, zbirajo denar

"Poudarjamo, da Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vsa njena društva s takšnim zbiranjem sredstev nimajo nobene povezave. Takšna ravnanja predstavljajo zlorabo invalidnosti ter lahko pomenijo tudi kršitev slovenske zakonodaje," opozarjajo v zvezi, kjer sredstev ne zbirajo na tak način.

V primeru, da opazite posameznike, ki na tak način zbirajo sredstva za gluhe ali naglušne osebe oziroma za organizacije gluhih in naglušnih, v Zvezi svetujejo, da o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj s svojimi 13 društvi po vsej Sloveniji reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha – za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom ter osebe z gluhoslepoto, so opozorili v zvezi in pozvali vse, naj ne zlorabljajo invalidnosti za okoriščanje, zavajanje ali doseganje osebnih interesov.