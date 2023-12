Po preverjenega rabljenega Porscheja le v Porsche Center Ljubljana

Kot edini slovenski uradni prodajalec rabljenih vozil te znamke imajo v sklopu storitev Porsche Approved Centra naprodaj avtomobile, ki so jih preverili v skladu s standardi tovarne Porsche. Ob nakupu preverjenih rabljenih vozil lahko pri njih sklenete še podaljšano tovarniško garancijo Porsche Approved, avtomobile pa tudi odkupujejo in omogočajo ekskluzivno Porsche Financiranje.

V Porsche Centru Ljubljana bo nakup rabljenega avtomobila Porsche varen, transparenten in preprost. Je namreč edini uradni prodajalec rabljenih Porschejevih vozil v Sloveniji, zato ste lahko prepričani, da boste pri njem kupili brezhiben in preverjen avtomobil, ki ustreza najvišjim standardom tovarne Porsche.

Ob nakupu avtomobila s certifikatom Porsche Approved vam v Porsche Centru Ljubljana zagotavljajo, da boste dobili vozilo, ki:

- ima garancijo Porsche Approved in Asistenco Porsche z najmanj 12-mesečno veljavnostjo;

- je bilo preverjeno v 111 točkah;

- izpolnjuje standarde znamke Porsche glede priprave avtomobila;

- je bilo vzdrževano izključno z originalnimi Porschejevimi deli;

- so ga servisirali tehniki, ki jih je usposobila tovarna Porsche.

V Porsche Centru Ljubljana imajo izbrana vozila Porsche vedno na zalogi , ponujajo pa vam tudi možnost njihovega uvoza po naročilu .

Dodatna prednost nakupa rabljenega avtomobila s certifikatom Porsche Approved je, da je vsako tako vozilo preverjeno in posodobljeno z najnovejšo tovarniško programsko opremo, do katere nepooblaščeni trgovci nimajo dostopa. Če boste kupili tak avtomobil, boste dobili tudi vso potrebno originalno opremo, ki je nujno potrebna za pravilno in varno upravljanje vozila. Še posebej je to pomembno pri električnih in hibridnih avtomobilih, pri katerih morajo biti vse komponente za električno polnjenje tehnično brezhibne in skladne z najnovejšimi standardi tovarne Porsche.