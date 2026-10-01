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Po pričevanju zaposlenega v Kostaku uvedli interni nadzor poslovanja

Krško, 01. 10. 2026 12.20 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Center za ravnanje z odpadki in Betonarna Kostak

Krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak je uvedlo interni nadzor poslovanja za obdobje od vključno 16. marca letos. Celovito bodo pregledali razpoložljivo dokumentacijo, postopke in ravnanja ter preverili morebitna neskladja z zakonodajo ter internimi akti in pravili. Ob ugotovljenih nepravilnostih bodo nemudoma ukrepali, so napovedali.

Kot so poudarili, imajo ničelno toleranco do kakršnih koli nezakonitih ali neetičnih ravnanj. "Sedanja uprava, ki je vodenje družbe prevzela 16. marca 2026, z ravnanji iz preteklega obdobja, na katera se nanašajo današnje medijske navedbe, ni bila seznanjena. Vsako informacijo oziroma prijavo o morebitnih nepravilnostih obravnavamo resno in odgovorno, zato bomo glede na resnost današnjih medijskih navedb o njih še danes obvestili pristojne organe," so zapisali v sporočilu za javnost.

V rubriki Dejstva smo danes objavili pričevanja nekdanjih zaposlenih v Kostaku. Kot je dejal eden od njih, so v eni osemurni izmeni zakopali tudi po 500 ton odpadkov. Pri vseh naj bi šlo za mešane komunalne odpadke brez kakršnega koli ločevanja.

Preberi še Pričevanje iz Kostaka: Na izmeno zakopali tudi po 500 ton odpadkov

V Kostaku so danes navedli, da sta presoja morebitnih sumov kaznivih dejanj in njihovo nadaljnje preiskovanje v pristojnosti pristojnih preiskovalnih organov. "Z njimi bomo tvorno sodelovali ter jim zagotovili vse zahtevane informacije in dokumentacijo," so napovedali.

Center za ravnanje z odpadki in Betonarna Kostak
Center za ravnanje z odpadki in Betonarna Kostak
FOTO: Damjan Žibert

Zaposleni koordinirano nezakonito zakopavali odpadke

Zgodba o nezakonito zakopanih odpadkih v Kostakovem centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem se vleče od leta 2022, ko sta policija in tožilstvo prejela prve anonimne prijave. V zadevo sta se vključila tako okoljski inšpektorat kot Policija.

Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak nato izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je oktobra lani v povezavi z zadevo izvedel 13 hišnih preiskav. Kot so takrat sporočili iz NPU, je kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja osumljenih pet fizičnih oseb.

Kot je razvidno iz skoraj 280 strani dolge odredbe, Policija sumi, da so zaposleni koordinirano nezakonito zakopavali odpadke, da so vedeli, da je to nezakonito, in da so skušali vse skupaj prikriti. Na ta način jim odpadkov ni bilo treba predelati, medtem ko so predelavo dobili plačano.

Preberi še 'Če dam tiste slike, pol smo v riti, ne': prisluhi v aferi Kostak

Predkazenski postopek, v okviru katerega je NPU oktobra lani v krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga Specializirano državno tožilstvo, so za STA konec avgusta navedli na Policiji.

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