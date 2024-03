Po prihodu v bolnišnico umrl sedemmesečni dojenček, primer preiskuje Policija

Otrok je nenadoma postal neodziven in ni dihal, zato so svojci dojenčka poklicali reševalno službo. Reševalna ekipa je že med vožnjo do bolnišnice otroka oživljala, postopek reanimacije so nadaljevali še v urgentnem centru. Po eni uri so ugotovili njegovo smrt. Otrok je bil ob prihodu v bolnišnico neodziven, ni dihal in je bil brez utripa, poroča Vestnik.

O dogodku je že obveščena Policija, socialna služba in zdravnica Zdravstvenega doma Murska sobota, prav tako je bila odrejena sodna obdukcija, opravili so tudi pogovor s kriminalistom. V bolnišnici so za omenjeni medij dejali, da o vzrokih smrti otroka ne morejo govoriti, ker poročila sodne obdukcije nimajo. Tudi s Centra za socialno delo Pomurje so sporočili, da rezultati obdukcije še niso znani, posledično tudi ne, ali je smrt otroka posledica neustreznega izvajanja starševske skrbi. Otrok naj bi bil sicer izčrpanega in oslabelega videza.

Kot še poroča Vestnik, je otrok z družino živel na Goričkem, o nosečnosti ženske in rojstvu otroka pa v Zdravstvenem domu Murska Sobota niso bili obveščeni, saj starši uradne prijave niso oddali. Posledično dojenček ni bil deležen obiskov patronažne službe. "V času pred tragičnim dogodkom zdravstvene službe tudi niso zabeležile obravnave otroka," so za omenjen mediji sporočili iz murskosoboškega zdravstvenega doma.