Po prijavi spolnega nadlegovanja na RTV na tožilstvo vložili kazensko ovadbo

Po tem, ko je dolgoletna novinarka RTV Slovenija zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja urednika TV Dnevnika na Policijo podala prijavo, je zdaj sledila tudi kazenska ovadba. Policija je v predmetni zadevi na ljubljansko okrožno sodišče kazensko ovadbo podala zaradi suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu.

Decembra lani smo poročali, da naj bi dolgoletna novinarka RTV Slovenija zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja zoper urednika TV Dnevnika na Policijo podala prijavo. Da preverjajo sum morebitnih kaznivih dejanj in vodijo predkazenski postopek, so nam takrat potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana. Prav tako so prijavo potrdili tudi na RTV, kjer so pojasnili, da je generalni direktor odgovornim naložil, da se do zaključka postopkov delo organizira tako, da vpleteni osebi ne bosta imeli nobenih neposrednih osebnih stikov.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo

Policija pa nam je danes potrdila, da je bila v predmetni zadevi na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do dveh let zapora, če pa ima dejanje za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, pa se storilec kaznuje z zaporom do treh let. Šikaniranje je sicer v kazenskem zakoniku opredeljeno kot dejanje, ki ga zakrivi oseba, ki na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost.