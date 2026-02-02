Po primerih kraje in obglavljanja kipov bodo Kosovelov kip dodatno zaščitili

"Glede na dejstva, da je bilo v Sloveniji v zadnjem obdobju šest bronastih kipov ali odtujenih ali poškodovanih, smo želeli naš kip našega velikega pesnika in našega občana tudi dodatno zaščititi. Prav tako zavarovalnica uvaja zavarovalnino samo, če imamo sprožene dodatne zavarovalne ukrepe," je povedal sežanski župan Andrej Sila.

Poleg bronastega kipa je na trgu tudi več drugih predmetov večjih vrednosti, kot so kamnite klopi in kamnite skulpture. Doslej so na tem javnem prostoru že zabeležili več vandalizma, v lanskem letu pa so zabeležili tudi poskus vloma v cerkev.

"Zato smo se o tem pogovarjali s policijo v Sežani in nekako prišli do tega, da bi bila taka oblika dodatnega varovanja premoženja in javnega interesa nad varovanjem kipa Srečka Kosovela ta video nadzor," je še povedal Sila.