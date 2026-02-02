Naslovnica
Slovenija

Po primerih kraje in obglavljanja kipov bodo Kosovelov kip dodatno zaščitili

Sežana, 02. 02. 2026 13.08

Avtor:
K.H. STA
Kip Srečka Kosovela v Sežani

Na Trgu osvoboditve v Sežani bodo postavili video nadzor. Ta je potreben zaradi nadzora nad tamkaj postavljenim kipom pesnika Srečka Kosovela in bližnje cerkve, je povedal sežanski župan Andrej Sila. Pred začetkom delovanja bodo postavili tudi opozorilne table, da je dogajanje na trgu pod video nadzorom.

"Glede na dejstva, da je bilo v Sloveniji v zadnjem obdobju šest bronastih kipov ali odtujenih ali poškodovanih, smo želeli naš kip našega velikega pesnika in našega občana tudi dodatno zaščititi. Prav tako zavarovalnica uvaja zavarovalnino samo, če imamo sprožene dodatne zavarovalne ukrepe," je povedal sežanski župan Andrej Sila.

Poleg bronastega kipa je na trgu tudi več drugih predmetov večjih vrednosti, kot so kamnite klopi in kamnite skulpture. Doslej so na tem javnem prostoru že zabeležili več vandalizma, v lanskem letu pa so zabeležili tudi poskus vloma v cerkev.

"Zato smo se o tem pogovarjali s policijo v Sežani in nekako prišli do tega, da bi bila taka oblika dodatnega varovanja premoženja in javnega interesa nad varovanjem kipa Srečka Kosovela ta video nadzor," je še povedal Sila.

Preberi še 'Obglavljenemu' Titu vrnili glavo

O tej temi so sicer seznanili svetnike na četrtkovi seji občinskega sveta Sežana. "Ureditev video nadzora peljemo po postopkih, ki jih od nas terja zakonodaja," je pojasnil.

Kamere bodo visoko na drogu, zatemnili pa bodo del, kjer poteka cesta. Sila je povedal še, da bo vzpostavljen zaprt sistem video nadzora, kar pomeni, da bo vpogled v posnetke mogoč samo na podlagi vloge organu, ki preganja kriminaliteto. "Pri nas pa bo za pregled posnetkov zadolžena le ena oseba. Drugače pa je to le dodaten varnostni sistem, ki bo omogočal varnost na trgu," je zaključil sežanski župan.

kip sežana videonadzor kosovelov kip

Danes morda že sodba zaradi smrti otroka v razgretem vozilu

flexilbe principles
02. 02. 2026 14.00
Kamere ne pomagajo. Kapuca in maska, pa je. Treba je začeti policaje pošiljat na teren, ne za mize.
peresni
02. 02. 2026 14.00
Ja...sezona rumenih jopičev bo zdaj poplavila Slovenijo.
