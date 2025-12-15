Po primeru gobavosti na Hrvaškem NIJZ miri: Tveganja za skupnost ni

Primer gobavosti na Hrvaškem so epidemiologi potrdili pri državljanu Nepala v Splitu, v Romuniji pa pri dveh maserkah, obeh z indonezijskim državljanstvom, ki sta delovali v lokalnem zdravilišču.
Bolezen se zdravi od šest do 12 mesecev z različnimi zdravili. Gre za uvožen, posamičen primer okužbe.
Kako se bolezen prenaša?
"Gobavost ni zelo kužna bolezen. Osebe se okužijo po dolgotrajnem in tesnem stiku z bolnikom, ki se ne zdravi," pojasnjujejo na NIJZ.
Čeprav se bolezen prenaša kapljično, torej predvsem s kašljanjem ali kihanjem, pa je za prenos potreben dolgotrajen stik z okuženo osebo, pojasnjuje tudi infektologinja Bojana Beović.
V Sloveniji že več desetletij te bolezni ni bilo, so pa primere zabeležili v Jugoslaviji. "Profesor Milko Bedjanič v učbeniku Infekcijske bolezni iz leta 1970 navaja, da smo imeli v Jugoslaviji od leta 1925 do konca leta 1955 prijavljenih 109 primerov gobavosti," pojasnjujejo na NIJZ.
Primeri gobavosti v Evropi so v zadnjih desetletjih sicer redki. Pomembno pa je izobraževanje zdravstvenih delavcev z namenom prepoznavanja bolezni in smernice za enotno obravnavo bolnikov, še dodajajo.
