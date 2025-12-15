Po primeru gobavosti na Hrvaškem NIJZ miri: Tveganja za skupnost ni

Primer gobavosti na Hrvaškem so epidemiologi potrdili pri državljanu Nepala v Splitu, v Romuniji pa pri dveh maserkah, obeh z indonezijskim državljanstvom, ki sta delovali v lokalnem zdravilišču. Bolezen se zdravi od šest do 12 mesecev z različnimi zdravili. Gre za uvožen, posamičen primer okužbe.

Kako se bolezen prenaša?

"Gobavost ni zelo kužna bolezen. Osebe se okužijo po dolgotrajnem in tesnem stiku z bolnikom, ki se ne zdravi," pojasnjujejo na NIJZ.

Gobavost FOTO: Shutterstock