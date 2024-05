Po prodaji Celjskih mesnin: Država naj zagotovi prehransko neodvisnost

Celjske mesnine, ki svoje izdelke tržijo tudi pod certifikatom "izbrana kakovost Slovenije", so šle v roke hrvaške Mesne industrije Braća Pivac. To je še en v dolgi vrsti velikih slovenskih velikanov živilsko-predelovalne industrije, ki so šli v tuje roke.

"Kratkoročno verjetno ne bo nikakršnih sprememb. Dolgoročno pa seveda lahko to prinese tudi spremembe. Celjske mesnine so največji odkupovalec govejega mesa in tudi predelovalec. Pretežni vir njihovih surovin pa je bila slovenska prireja," pojasnjuje agrarni ekonomist z ljubljanske Biotehnične fakultete Andrej Udovč.