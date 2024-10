Po prometnem kaosu v Mariboru ponovno odprli stari most

Zaprtje starega mostu v Mariboru je ob predhodnem zaprtju Lenta in Koroške ceste povzročilo pravi prometni kaos. Sploh okoli univerzitetnega kliničnega centra, kjer so vozniki za izstop iz garažne hiše čakali tudi uro in več. Župan Arsenovič je moral priznati, da ideja očitno ni bila dobra, zato se z jutrišnjim dnem promet na most vrača. Na njem pa bo po novem stal tudi stacionarni radar.