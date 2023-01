Po protestu: Komunala Trbovlje s popusti in obročnim odplačevanjem

"Dejstvo je, da so razmere na trgu energentov danes povsem drugačne, kot so bile še pred nekaj leti, cene energenta ogrevanja, v našem primeru je to zemeljski plin, pa so danes kljub padcu še vedno trikrat višje, kot so bile še pred dvema letoma. To pomeni, da bi težko pričakovali spust cen na raven, kot je bil pred nekaj leti," navajajo v trboveljski komunali.

Dodali so še, da si prizadevajo z vsemi možnimi ukrepi cene ublažiti na raven, ki bo še vedno vzdržna in sprejemljiva, tako za podjetje kot predvsem tudi za njihove odjemalce.