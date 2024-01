Po protestu sodnikov in tožilcev se bo odzvala ministrica

Dan po opozorilni enourni stavki sodnikov in tožilcev in napovedi stopnjevanja protestnih aktivnosti se bo odzvala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Njeno izjavo ob 13. uri bomo spremljali v živo.

Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. To se ni zgodilo, zato so sodniki včeraj za eno uro protestno prekinili delo, pridružili pa so se jim tudi tožilci.

Slovensko sodniško društvo je v protestni izjavi izpostavilo, da protestirajo proti kršenju pravnega reda in pozivajo k spoštovanju pravne države in vladavine prava. V vladnem nespoštovanju ustavne odločbe glede sodniških plač vidijo zlorabo oblasti. "Protestiramo, ker sta si vlada in državni zbor vzela pravico, ki je nimata, to je, da ignorirata odločbo ustavnega sodišča, in sicer prav to, ki varuje neodvisnost sodstva proti izvršni in zakonodajni veji oblasti. S tem so predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti zlorabili svojo moč, nam, sodnikom, v posmeh, vsem skupaj pa v hudo sramoto," so zapisali. Glavni odbor društva je nato včeraj sprejel več sklepov o stopnjevanju protestnih aktivnosti. Med 10. in 24. januarjem bodo protestno opravljali le nujne zadeve, premierja Roberta Goloba in pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan pa pozivajo k odstopu.

Dominika Švarc Pipan FOTO: Damjan Žibert icon-expand

14-dnevni protest bodo začeli na obletnico odmevne zaveze predsednika vlade o srečnem koncu. V času prilagojenega načina poslovanja bodo sodniki opravljali procesna dejanja le v zadevah, ki so nujne po zakonu. To med drugim pomeni, da lahko sodniki prekličejo že razpisane obravnave ali ne razpišejo novih ter da na višjem sodišču v času prilagojenega poslovanja ne bo sej. Evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa bodo medtem obvestili tudi o možnosti nesodelovanja sodnikov pri izvedbi evropskih volitev. Minister za javno upravo Franc Props je včeraj dejal, da se zavedajo, da so plače sodnikov nizke, da gre za eno od vej oblasti in je tudi v tem delu treba poskrbeti, da bodo lahko neodvisno delovali, a je hkrati ponovil že znano stališče vlade: ko bodo končana dogovarjanja o plačah za celotni javni sektor, bodo hkrati udejanjili tudi odločbo ustavnega sodišča o sodniških plačah. Ob tem je zanikal, da so na vladi pri vprašanju sodniških plač neenotni. V luči nespoštovanja ustavne odločbe s strani vlade je včeraj protestno odstopila državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Valerija Jelen Kosi. Zapisala je, da kot pravnica ne more biti del oblasti, ki se samovoljno ter avtoritarno odloča, katere ustavne odločbe so po njenem prepričanju tako pomembne, da jih bo spoštovala, in katere niso.