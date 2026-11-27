Na Kopah, kjer so lansko sezono našteli rekordnih 117.450 smučarjev, novo sezono odpirajo na progah Pungart in Sedlo, čez en teden želijo odpreti tudi povezave. Na tem smučišču na zahodnem delu Pohorja, kjer so tudi lani kot prvi v Sloveniji začeli smučarsko sezono, letos zaključujejo velik investicijski cikel. Zaključili so preobrazbo nekdanjega Lukovega doma v Hotel Panorama Kope s štirimi zvezdicami, ki ima med drugim tudi wellness in igralne površine z bazenom za otroke. Do letošnjih božično-novoletnih praznikov napovedujejo zaključek gradnje novega velikega wellnes objekta s 1500 kvadratnimi metri površin za Grmovškovim domom, napovedujejo tudi odprtje kampa Divji petelin, kjer bo med drugim več deset mest za avtodome.

Smučišče Kope FOTO: Bobo

Za naložbe na Kopah je podjetje Vabo po besedah direktorja in solastnika Boštjana Paradiža v zadnjih petih letih namenili 45 milijonov evrov. "Postajamo wellness destinacija, gorska destinacija, kolesarska destinacija, celoletna destinacija," je na Kopah ob sredinem praznovanju 30-letnice Združenja slovenskih žičničarjev, katerega predsednik je, nanizal Paradiž. Ob tem je razkril, da z dokapitalizacijo v 50-odstotno solastništvo podjetja Vabo vstopa hrvaška družba Hadria, morebitnega prevzema smučišča Krvavec pa ni potrdil, dejal pa je, da nekateri pogovori potekajo. Imata pa smučišči Kope in Krvavec v novi sezoni skupno sezonsko smučarsko vozovnico.

Smučišče Kope FOTO: Bobo

Takoj za Kopami novo smučarsko sezono v soboto začenjajo na Rogli. V prvih dneh bodo med 9. in 16. uro obratovale štirisedežnica Planja ter vlečnici Košuta in Uniorček, so sporočili iz podjetja Unitur. Ta je pred letošnjo sezono še okrepil sistema zasneževanja, ob začetku sezone pa bodo smučarjem na voljo dnevne vozovnice po ugodnejših cenah. Do preklica bo cena enotne dnevne vozovnice znašala 29 evrov za odrasle in 19 evrov za otroke. "Pred novo sezono smo na Rogli posodobili dobrih 1000 metrov zasneževalnega sistema, dokupili 13 fiksnih snežnih topov, razširili progi Košuta in Planja ter prenovili osvetlitev proge Košuta, s čimer izboljšujemo pogoje za smuko in podaljšujemo sezono. Za letošnje investicije bomo skupaj namenili približno tri milijone evrov, večino za posodobitve smučišča in nastanitvenih kapacitet," je ob začetku zimske sezone povedal glavni izvršni direktor Uniturja Tadej Ružič.

Rogla FOTO: Shutterstock