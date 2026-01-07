Na Planini okrepili varnost, policija na posnetkih išče mladoletne objestneže

Po novoletnem razdejanju v kranjskem naselju Planina, kjer so objestneži z nevarno pirotehniko ustrahovali prebivalce in povzročili za več deset tisoč evrov škode, je v torek potekal sestanek predstavnikov Mestne uprave MOK, Medobčinskega redarstva in Policijske uprave Kranj. Sprejeli so kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in zaščite premoženja.

Policija pregleduje posnetke in išče storilce

Namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Sebastijan Ribnikar je predstavil postopke, ki jih je policija izvedla po dogodkih na Planini v noči na novo leto. Zasegli so prek 60 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov in drugih predmetov. Izvedli so tudi več prekrškovnih postopkov. Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava za več kaznivih dejanj. Policija zbira obvestila in pregleduje tudi javno objavljene posnetke dogajanja v smeri identifikacije osumljencev.

Razdejanje na Planini v Kranju

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

























Prejeli kar 218 klicev občanov – še enkrat več kot leto prej

Na Policijski upravi Kranj so sicer od septembra lani prejeli 218 klicev občanov zaradi nedovoljene uporabe pirotehničnih sredstev, kar je še enkrat več kot predlani. Veliko večino teh obvestil je obravnavala Policijska postaja Kranj. Kranjski policisti so bili od 1. oktobra dalje bolj prisotni na izpostavljenih območjih, med katerimi je bilo tudi območje Planine. "Pozivali smo občane in na tem mestu jih lahko tudi pohvalimo, da so nam posredovali koristne podatke o kršiteljih, kar nam je v določenih primerih tudi pomagalo pri izsleditvi. Glede na to, da so bili vsi do zdaj izsledeni mladoletni storilci stari med 13 in 16 let, se sprašujemo, ali imajo starši kakršenkoli nadzor nad svojimi otroki," je izpostavil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj. Kot nam je povedal že v ponedeljek, je bila policija na silvestrsko noč prisotna na območju Planine. Poleg rednih patrulj so bile tja napotene tudi dodatne patrulje, tako da so s tem morda preprečili še kakšno drugo kaznivo dejanje. Še vedno pa pozivajo občane, ki karkoli vedo v zvezi s temi dogodki in imajo koristne informacije, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj. Poudarjajo, da so taka dejanja nedopustna in si bodo prizadevali storiti vse, da bodo storilci izsledeni in ustrezno obravnavani. Še naprej bodo nadaljevali s policijskim delom v skupnosti in imeli ničelno toleranco do takšnih dejanj.

Policija predlaga dodatno razsvetljavo, ograje, cestne ovire, kamere

Vodja Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Kranj Uroš Čadež je kot največji problem izpostavil odgovornost staršev za dejanja njihovih otrok. Nanizal je tudi nekaj vsebinskih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k preprečevanju kaznivih dejanj nasilništva, uničevanja premoženja ter kršitev javnega reda in miru, kot so dodatna javna razsvetljava, namestitev ograj, cestnih ovir in nadzornih kamer.

Delovna skupina bo pripravila ukrepe za večjo varnost

Kranjski župan Matjaž Rakovec je sestanek ocenil za zelo produktiven. "Dogovorili smo se za okrepljeno prisotnost policije in redarstva na Planini. Ustanovili bomo delovno skupino, v kateri bodo predstavniki policije, redarstva in občine, ki bo na terenu preučila, katere ukrepe bomo izvedli že v kratkem času. Od države bomo zahtevali spremembo zakonodaje na področju mladostniške kriminalitete v smeri večje odgovornosti staršev ter zaostritev zakonodaje na področju uporabe pirotehničnih sredstev," je naštel. Na Mestni občini se zavezujejo, da bodo striktno vodili odškodninske tožbe proti znanim storilcem, ki uničujejo naše skupno premoženje. "Seveda pa nikakor ne smemo zanemariti preventive, še več pozornosti moramo nameniti delu z mladimi in v to vključiti šole, društva in druge ustanove, ki so za to pristojne in odgovorne. Tistim mladim, ki jih vzgaja ulica, moramo ponuditi drugačno možnost. Sam osebno vidim rešitev v športu in na drugih področjih," je še dodal. Predsednik Krajevne skupnosti Planina Tony Del Fabro je napovedal skorajšnji sestanek predstavnikov posameznih stanovanjskih blokov na Planini, saj se strinja, da so škodo, ki se bo merila v nekaj deset tisoč evrih, povzročili mladoletni oziroma mladi prebivalci Planine.

Sestanek v prostorih Mestne občine Kranj FOTO: Mestna občina Kranj