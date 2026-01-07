Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na Planini okrepili varnost, policija na posnetkih išče mladoletne objestneže

Kranj, 07. 01. 2026 09.31 pred 1 uro 4 min branja 21

Avtor:
Urša Zupan
Razdejanje na Planini v Kranju

Kranjski policisti so od septembra lani prejeli 218 klicev občanov zaradi nedovoljene uporabe pirotehničnih sredstev, kar je še enkrat več kot predlani. Po silvestrskem razdejanju na otroškem igrišču v naselju Planina vodijo kriminalistično preiskavo za več kaznivih dejanj in s pomočjo posnetkov iščejo osumljence. Vsi do sedaj izsledeni so stari med 13 in 16 let. Na sestanku z županom so se dogovorili za okrepljeno prisotnost policije in redarstva, ustanovili pa bodo tudi delovno skupino, ki bo preučila, katere ukrepe bodo izvedli v kratkem. Pomagala bi dodatna javna razsvetljava, namestitev ograj, cestnih ovir in nadzornih kamer.

Več videovsebin
  • Novoletna noč na Planini
    00:17
    Novoletna noč na Planini
  • Ogromna eksplozija sredi otroškega igrišča
    00:26
    Ogromna eksplozija sredi otroškega igrišča
  • Jutranje razdejanje na otroškem igrišču
    00:41
    Jutranje razdejanje na otroškem igrišču
  • Pirotehnika, usmerjena v balkone in koše za smeti
    00:41
    Pirotehnika, usmerjena v balkone in koše za smeti
  • Razstrelitev prenosnega stranišča
    00:20
    Razstrelitev prenosnega stranišča

Po novoletnem razdejanju v kranjskem naselju Planina, kjer so objestneži z nevarno pirotehniko ustrahovali prebivalce in povzročili za več deset tisoč evrov škode, je v torek potekal sestanek predstavnikov Mestne uprave MOK, Medobčinskega redarstva in Policijske uprave Kranj. Sprejeli so kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in zaščite premoženja.

Preberi še Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj

Policija pregleduje posnetke in išče storilce

Namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Sebastijan Ribnikar je predstavil postopke, ki jih je policija izvedla po dogodkih na Planini v noči na novo leto. Zasegli so prek 60 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov in drugih predmetov. Izvedli so tudi več prekrškovnih postopkov.

Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava za več kaznivih dejanj. Policija zbira obvestila in pregleduje tudi javno objavljene posnetke dogajanja v smeri identifikacije osumljencev.

Prejeli kar 218 klicev občanov – še enkrat več kot leto prej

Na Policijski upravi Kranj so sicer od septembra lani prejeli 218 klicev občanov zaradi nedovoljene uporabe pirotehničnih sredstev, kar je še enkrat več kot predlani. Veliko večino teh obvestil je obravnavala Policijska postaja Kranj.

Kranjski policisti so bili od 1. oktobra dalje bolj prisotni na izpostavljenih območjih, med katerimi je bilo tudi območje Planine. "Pozivali smo občane in na tem mestu jih lahko tudi pohvalimo, da so nam posredovali koristne podatke o kršiteljih, kar nam je v določenih primerih tudi pomagalo pri izsleditvi. Glede na to, da so bili vsi do zdaj izsledeni mladoletni storilci stari med 13 in 16 let, se sprašujemo, ali imajo starši kakršenkoli nadzor nad svojimi otroki," je izpostavil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj.

Kot nam je povedal že v ponedeljek, je bila policija na silvestrsko noč prisotna na območju Planine. Poleg rednih patrulj so bile tja napotene tudi dodatne patrulje, tako da so s tem morda preprečili še kakšno drugo kaznivo dejanje. Še vedno pa pozivajo občane, ki karkoli vedo v zvezi s temi dogodki in imajo koristne informacije, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj. Poudarjajo, da so taka dejanja nedopustna in si bodo prizadevali storiti vse, da bodo storilci izsledeni in ustrezno obravnavani. Še naprej bodo nadaljevali s policijskim delom v skupnosti in imeli ničelno toleranco do takšnih dejanj.

Policija predlaga dodatno razsvetljavo, ograje, cestne ovire, kamere

Vodja Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Kranj Uroš Čadež je kot največji problem izpostavil odgovornost staršev za dejanja njihovih otrok. Nanizal je tudi nekaj vsebinskih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k preprečevanju kaznivih dejanj nasilništva, uničevanja premoženja ter kršitev javnega reda in miru, kot so dodatna javna razsvetljava, namestitev ograj, cestnih ovir in nadzornih kamer.

Delovna skupina bo pripravila ukrepe za večjo varnost

Kranjski župan Matjaž Rakovec je sestanek ocenil za zelo produktiven. "Dogovorili smo se za okrepljeno prisotnost policije in redarstva na Planini. Ustanovili bomo delovno skupino, v kateri bodo predstavniki policije, redarstva in občine, ki bo na terenu preučila, katere ukrepe bomo izvedli že v kratkem času. Od države bomo zahtevali spremembo zakonodaje na področju mladostniške kriminalitete v smeri večje odgovornosti staršev ter zaostritev zakonodaje na področju uporabe pirotehničnih sredstev," je naštel.

Na Mestni občini se zavezujejo, da bodo striktno vodili odškodninske tožbe proti znanim storilcem, ki uničujejo naše skupno premoženje. "Seveda pa nikakor ne smemo zanemariti preventive, še več pozornosti moramo nameniti delu z mladimi in v to vključiti šole, društva in druge ustanove, ki so za to pristojne in odgovorne. Tistim mladim, ki jih vzgaja ulica, moramo ponuditi drugačno možnost. Sam osebno vidim rešitev v športu in na drugih področjih," je še dodal.

Predsednik Krajevne skupnosti Planina Tony Del Fabro je napovedal skorajšnji sestanek predstavnikov posameznih stanovanjskih blokov na Planini, saj se strinja, da so škodo, ki se bo merila v nekaj deset tisoč evrih, povzročili mladoletni oziroma mladi prebivalci Planine.

Sestanek v prostorih Mestne občine Kranj
Sestanek v prostorih Mestne občine Kranj
FOTO: Mestna občina Kranj

Na sestanku, ki ga je sklical župan in je potekal v prostorih Mestne občine Kranj, so bili prisotni še podžupanja MOK Manja Zorko, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Kranj Uroš Čadež, namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Sebastijan Ribnikar, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Kranj Roland Brajič, direktor Skupne občinske uprave občin Gorenjske Robert Zadnik, vodja Medobčinskega redarstva Natalija Golob, vodja Urada za družbene dejavnosti MOK Andraž Jakelj, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet MOK Gašper Kleč, vodja Kabineta župana MOK Katja Štruc ter predsednik Krajevne skupnosti Planina Tony Del Fabro.

kranj planina pirotehnika razdejanje vandalizem ukrepi varnost silvestrska noč

Ponekod največ snega po letu 2018, v alpskih dolinah bore malo

Pravoslavni verniki praznujejo božič

SORODNI ČLANKI

Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
turk93
07. 01. 2026 11.22
Med tem, ko se cela država dela norca iz JV Slovenije, ker ne znamo brazilcev zrihtat, je v Kranju cel problem divja noč mladoletnikov... Žalost. :)
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 01. 2026 11.22
Če bi blo to pred 30 leti ko vaša medijska hiša še ni delala drame po celi sloveniji za tak dogodek sploh nihče ni izvedel. Pa so se dogajali vam povem iz prve roke
Odgovori
0 0
Important notice
07. 01. 2026 11.21
Se strinjam - preveč mladih vzgaja ulica. :(
Odgovori
+1
1 0
Pig Brother
07. 01. 2026 11.19
Vse roba iz črnega trga. Tko da...mel ste več let čas in opozarjali smo da treba dostop do domen zaklent v Sloveniji tujih, pa nč...torej??
Odgovori
+1
1 0
misterbin
07. 01. 2026 11.18
Tudi v Novem Mestu so okrepili sedaj pa tu pa tam kašen policaj .Krivca za umor Šutarja pa ni in ga ne bodo našli .
Odgovori
+2
2 0
makz75
07. 01. 2026 11.14
nazaj jih pošljitw od koder so prišli...no saj vsi vemo kdo so in od kod....
Odgovori
+6
6 0
Dragica Cegler
07. 01. 2026 11.12
Takoj sprejeti zakon,da ti ne pripada zdravljenje s strani ZZZS ja če se sam poskodujes s pirotehniko od 14 leta naprej.Ce pa je mlajši, pa morajo starši poplačati zdravljenje.Pa,da vidimo ko bodo starši jemali kredite za zdravljenje svojih sončkov,koliko no se pisanja.Tiszi ki se poškoduje in je polnoleten pa naj gre na zdravljenje v privat kliniko.Da vidimo junaka,ki bo še oprijel petardo v roke.Seveda pa ta naša politika ki hoče biti všečna tega ne bo sprejela.Se spomnite tistih besed Goloba in Urške, ko so obljubili,da bodo vračali denar tistim levim norcem,ki so metali kocke v policijo.?In so jim,sedaj pa imajo anarhijo,ko vsak mulc dela kar hoče,, saj mu nihče nič ne more.
Odgovori
+4
5 1
biggbrader
07. 01. 2026 11.11
Pozno, balkanski duh je ušel iz steklenice !
Odgovori
+7
7 0
Infiltrator
07. 01. 2026 11.10
Neotesana Balkanjada , ki jih doma potem pohvalijo !
Odgovori
+8
8 0
Heprk
07. 01. 2026 11.09
Prepovedali so navadne petarde, zdaj pa imamo prave bombe.
Odgovori
+4
4 0
Chrome
07. 01. 2026 11.02
Takšna dejanja jemljejo svobodo, samo ne potem jokati ko bo vsak meter pod kamero in bodo prihajale položnice, če se ne boš prav obrnil. Takrat bodo vsi jezni na državo, nihče se pa ne bo spomnil kdo je vse skupaj začel. Narod si pljuva v lasten krožnik.
Odgovori
+4
5 1
FERDO9
07. 01. 2026 11.00
PREPOVED VSEGA TEGA POKANJA IN OGNJEMETOV!!! Naštejte mi tiste, ki so PROTI takšnemu ukrepu? Zakaj se sprejme zakon? Zato ker se vsa POSLANSKA SMETANA ne bori za boljše življenje ljudi - ampak za svoj stolček! Drugače pa - če policija ne more ukrotit mularije, kako naj potem kaj drugega!?!?!?
Odgovori
+8
8 0
Jc029
07. 01. 2026 11.14
Pirotehnika, katere glavni efekt je pok je prepovedana že vsaj dve desetletji... Kaj pomaga prepoved, če je tu črni trg in mularija dobi vse, kar se jim sprdne... Ko bo pa kdo brez roke ostal, bodo pa vsi drugi krivi...
Odgovori
+0
1 1
ssecnik
07. 01. 2026 10.58
Kako se okrepi varnost??
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
07. 01. 2026 10.57
Spremenit zakon, da če se poškoduješ s pirotehniko s katero rokuješ, da zdravstveno zavarovanje ne velja in da ti ne pripadajo socialni transferji ki bi izhajali zaradi take poškodbe, če pa pri tem poškoduješ osebo da gre za poskus uboja. Oboje veljat od 14ga leta naprej. Drugače se kazen prenese na starše. Hkrati treba povečat nadzor nad tem. In pa seveda čisto prepovedat pirotehniko, tako prodajo kot posedovanje. Pirotehnika ne koristi niti eni stvari, ničemur razen razgrajanju
Odgovori
+9
9 0
medusa
07. 01. 2026 10.50
Mah dejte no bluzit!VSAKO LETO NA ISTEM KONCU OB ISTIH URAH!!!KLICES IN KLICES POL PA SPET ISTO!!!Ne bi se. tem mrazu oni mal v civilu dol usedl in opazoval....NEEEE,TO JE ZE PREVEC DELA!!!
Odgovori
+12
12 0
klop12
07. 01. 2026 10.48
Svoboščine prinašajo razdejanje
Odgovori
+6
8 2
Kameleon Kiddo
07. 01. 2026 10.56
Izbira ni svoboda,to je trik
Odgovori
-1
1 2
BrainDance
07. 01. 2026 10.43
Edina rešitev je totalna prepoved prodaje in uporabe. In pa visoke kazni, ne glede na starost. Pa mal več prisotnosti policije oz dati redarjem pooblastila...v okolišu LJ, kjer živim nisem opazil niti ene policijske patrulje med 27.12-3.1. ko je vsak dan po več ur skupaj pokalo. Sicer so pa skoraj dnevno tam in pišejo kazni napačno parkiranim avtom :-) ampak očitno se bojijo mulcev s petardam...
Odgovori
+13
13 0
Jc029
07. 01. 2026 11.15
Prepoved petard (glavni efekt pok) velja že vsaj 20 let in jih v štacuni pri nas ne morš kupit... Dobiš pa jih pri lokalnem čipičapcu, ki že v novembru napolne garažo z robo iz balkana in jo potem veselo prodaja
Odgovori
+1
1 0
rogla
07. 01. 2026 10.38
Starše in mulce kaznovati, da bodo pomnili! Ali socialna služba sploh kaj spremlja?
Odgovori
+16
16 0
Teleport
07. 01. 2026 10.29
Da jih dobite in fajn privijete
Odgovori
+8
8 0
bb5a
07. 01. 2026 10.29
A je še sploh kakšen slovenec v temu delu kranja, že 20 let nazaj jih je blo zelo malo...
Odgovori
+20
22 2
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Našli so jo mrtvo
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Na poroki je vse spravil v jok
Na poroki je vse spravil v jok
dominvrt
Portal
Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428