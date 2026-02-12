Naslovnica
Slovenija

Po razdejanju na Planini želijo betonske zapore, kamere in več Policije

Kranj, 12. 02. 2026 12.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Posledice vandalizma v Kranju

Kranjski mestni svetniki so se na sredini seji seznanili z ukrepi, ki so jih po izgredih v noči na novo leto v naselju Planina izvedli občinska uprava, redarstvo in Policija. Kranjski župan Matjaž Rakovec je zadovoljen s pravkar sprejeto novelo zakona o pirotehniki, treba pa bo zagotoviti tudi nadzor.

V kranjski stanovanjski soseski Planina so bili ob prehodu v novo leto priča objestnemu in nasilnemu vedenju mladostnikov ter uničevanju občinske infrastrukture. Posebna delovna skupina Mestne občine Kranj je na terenu pregledala kritične točke in predlagala postavitev betonskih ovir in varovalnih ograj, preučitev možnosti postavitve nadzornih kamer in osvetlitev igrišč. Nekaj betonskih ovir je bilo doslej že postavljenih, v kratkem bodo poskrbeli tudi za dodatno osvetlitev igrišč, so pojasnili v mestni upravi.

Župana mestnih občin Kranj in Koper, Matjaž Rakovec in Aleš Bržan, sta na pristojni ministrstvi naslovila skupen poziv za spremembo zakonodaje na področju mladostniške kriminalitete in prodaje ter uporabe pirotehničnih sredstev, ki je naletel na pozitiven odziv v javnosti in pri odločevalcih. Državni zbor je ravno v sredo sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih, ki skoraj v celoti prepoveduje prodajo in rabo pirotehnike za fizične osebe. Obravnaval je tudi predlog zakona za hitrejšo obravnavo mladostnikov.

Rakovec je s spremembo zakona zadovoljen. Da bi preprečili dogajanje, kakršno je bilo na silvestrovo na Planini, pa bo, kot je prepričan župan, treba povečati tudi nadzor in zagotoviti stalno prisotnost policistov ter redarjev, kjer se soočajo s kadrovskimi težavami.

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Komunale Kranj

Kranjski svetniki so na sredini seji obravnavali tudi revizijsko poročilo računskega sodišča o pravilnosti poslovanja Komunale Kranj v letu 2023. Sodišče je izreklo mnenje s pridržkom in podalo nekaj priporočil za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je Komunala Kranj večino pomanjkljivosti odpravila oziroma upoštevala priporočila sodišča.

Obravnavo poročila bodo svetniki zaključili na eni od naslednjih sej, ko bo prisoten tudi direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Glede njegove morebitne razrešitve po prometni nesreči s službenim vozilom, ki naj bi jo julija lani povzročil pod vplivom alkohola, niso razpravljali, je povedal župan.

Mestni svetniki so sprejeli osnutek novega odloka o javni službi zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, ki ga bodo potrjevali na naslednji seji. Trenutno za kranjske zapuščene živali skrbi zavetišče v Ljubljani, kranjska občina pa bo to področje še naprej urejala prek koncesije. Kot je pojasnil župan, je bilo kar nekaj debate o tem, da bi morala imeti Gorenjska svoje zavetišče. "Mi smo pred leti že poskušali z gorenjskimi občinami vzpostaviti dialog, ampak žal ni bilo interesa," je povedal.

Mestni svet je v prvem branju sprejel še osnutek sprememb odloka o priznanjih v občini, po katerih bodo organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, ob okroglih obletnicah podeljevali priznanja. Tudi te spremembe bodo dokončno potrjevali na eni od naslednjih sej.

