Po razdejanju na Planini želijo betonske zapore, kamere in več Policije

V kranjski stanovanjski soseski Planina so bili ob prehodu v novo leto priča objestnemu in nasilnemu vedenju mladostnikov ter uničevanju občinske infrastrukture. Posebna delovna skupina Mestne občine Kranj je na terenu pregledala kritične točke in predlagala postavitev betonskih ovir in varovalnih ograj, preučitev možnosti postavitve nadzornih kamer in osvetlitev igrišč. Nekaj betonskih ovir je bilo doslej že postavljenih, v kratkem bodo poskrbeli tudi za dodatno osvetlitev igrišč, so pojasnili v mestni upravi. Župana mestnih občin Kranj in Koper, Matjaž Rakovec in Aleš Bržan, sta na pristojni ministrstvi naslovila skupen poziv za spremembo zakonodaje na področju mladostniške kriminalitete in prodaje ter uporabe pirotehničnih sredstev, ki je naletel na pozitiven odziv v javnosti in pri odločevalcih. Državni zbor je ravno v sredo sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih, ki skoraj v celoti prepoveduje prodajo in rabo pirotehnike za fizične osebe. Obravnaval je tudi predlog zakona za hitrejšo obravnavo mladostnikov.

Rakovec je s spremembo zakona zadovoljen. Da bi preprečili dogajanje, kakršno je bilo na silvestrovo na Planini, pa bo, kot je prepričan župan, treba povečati tudi nadzor in zagotoviti stalno prisotnost policistov ter redarjev, kjer se soočajo s kadrovskimi težavami.

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Komunale Kranj

Kranjski svetniki so na sredini seji obravnavali tudi revizijsko poročilo računskega sodišča o pravilnosti poslovanja Komunale Kranj v letu 2023. Sodišče je izreklo mnenje s pridržkom in podalo nekaj priporočil za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je Komunala Kranj večino pomanjkljivosti odpravila oziroma upoštevala priporočila sodišča. Obravnavo poročila bodo svetniki zaključili na eni od naslednjih sej, ko bo prisoten tudi direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Glede njegove morebitne razrešitve po prometni nesreči s službenim vozilom, ki naj bi jo julija lani povzročil pod vplivom alkohola, niso razpravljali, je povedal župan.