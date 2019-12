Po razgretih razpravah, kako zarisati meje pokrajin, še o tem, kakšne bodo pristojnosti

Pri novembrskem posvetu v Predsedniški palači, ki ga je gostil Borut Pahor , sta bili ključni predvsem vprašanji, če sploh obstaja dovolj politične volje za že tretji poskus ustanovitve pokrajin v Sloveniji ter ali je obstoječi strokovni predlog teritorialne členitve dobra ali slaba osnova za nadaljevanje. Mnogi sodelujoči na posvetu so svoje minute izkoristili tudi za to, da so opozorili, da je pomembneje določiti pristojnosti in naloge pokrajin, kar je strokovna skupina zdaj tudi storila.

V katalogu so podali pristojnosti in naloge organov posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vse predpisi, ki bodo določali pristojnosti in naloge, so razdelili na 10 osnovnih poglavij, ti pa temeljijo na 154 zakonih – državno ureditev RS, pravosodje, upravno, civilno in kazensko pravo, gospodarskopravno ureditev, javne finance, gospodarske dejavnosti, negospodarske dejavnosti ter delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo. Ob navedenem je ožja strokovna skupina pripravila tudi razmejitev med pristojnostmi ter nalogami pokrajin in pristojnostmi ter nalogami občin. Pri določitvi teh nalog in pristojnosti so sicer izhajali iz vsebine predloga Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, ki ga je pripravila vlada med letoma 2006 in 2008.

Pokrajine bi tako po novem izvrševale naloge iz državne pristojnosti, ki jih danes izvršujejo upravne enote in se nanašajo na upravne naloge s področja gospodarstva, turizma in gostinstva, kmetijstva, razlastitev in služnosti v javnem interesu, upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenja registrov na stanovanjskem področju. Ravno tako bi pokrajine opravljale naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti.